https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/putin-soobschil-chto-sobiraetsya-vydvigatsya-na-novyy-prezidentskiy-srok-1049371054.html
Путин сообщил, что собирается выдвигаться на новый президентский срок
Путин сообщил, что собирается выдвигаться на новый президентский срок
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК назначил трехдневные президентские выборы. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T14:22+0300
2023-12-08T14:22+0300
2023-12-08T14:44+0300
владимир путин
россия
президентские выборы
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https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049370885_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_cff13b5dc0ed970b7c19da87a28d57dd.jpg
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщили РИА Новости.Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, президентские выборы
владимир путин, россия, президентские выборы
Путин сообщил, что собирается выдвигаться на новый президентский срок
14:22 08.12.2023 (обновлено: 14:44 08.12.2023)
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК назначил трехдневные президентские выборы.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Президент России Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщили РИА Новости.
Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.