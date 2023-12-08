https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/putin-soobschil-chto-sobiraetsya-vydvigatsya-na-novyy-prezidentskiy-srok-1049371054.html

Путин сообщил, что собирается выдвигаться на новый президентский срок

Путин сообщил, что собирается выдвигаться на новый президентский срок

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК назначил трехдневные президентские выборы. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T14:22+0300

2023-12-08T14:22+0300

2023-12-08T14:44+0300

владимир путин

россия

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049370885_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_cff13b5dc0ed970b7c19da87a28d57dd.jpg

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил участнику СВО, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщили РИА Новости.Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, президентские выборы