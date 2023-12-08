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Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений
Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений. 08.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-08T13:20+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений. Соглашение планируется подписать 15 декабря в Сочи. Документ подписали депутат, спецпредставитель городского Cобрания Сочи Юрий Немцев, со стороны Cобрания Гагрского района – депутат, председатель комиссии по развитию абхазского языка, культуры, охране памятников историко-культурного наследия и внешних связей Даут Кове.
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абхазия, россия, сочи, гагрский район, политика
Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений
13:20 08.12.2023 (обновлено: 13:54 08.12.2023)
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений.
Соглашение планируется подписать 15 декабря в Сочи.
Документ подписали депутат, спецпредставитель городского Cобрания Сочи Юрий Немцев, со стороны Cобрания Гагрского района – депутат, председатель комиссии по развитию абхазского языка, культуры, охране памятников историко-культурного наследия и внешних связей Даут Кове.