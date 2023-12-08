https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/sochi-i-gagrskiy-rayon-podpisali-proekt-soglasheniya-ob-ustanovlenii-druzhestvennykh-otnosheniy-1049369768.html

Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений

Сочи и Гагрский район подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Горсобрания Сочи и Гагрского района подписали проект Соглашения об установлении дружественных отношений. Соглашение планируется подписать 15 декабря в Сочи. Документ подписали депутат, спецпредставитель городского Cобрания Сочи Юрий Немцев, со стороны Cобрания Гагрского района – депутат, председатель комиссии по развитию абхазского языка, культуры, охране памятников историко-культурного наследия и внешних связей Даут Кове.

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