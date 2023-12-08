https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/tsik-rossii-utverdil-trekhdnevnoe-golosovanie-na-vyborakh-prezidenta-rossii--1049367178.html

ЦИК России утвердил трехдневное голосование на выборах президента

ЦИК России утвердил трехдневное голосование на выборах президента

Президентские выборы в России были назначены решением Совфеда на 17 марта. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

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президентские выборы

россия

цик рф

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта, соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии РФ.В четверг Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.Граждане, проживающие или находящиеся в населенных пунктах, где нет помещений для голосования или есть проблемы с транспортным сообщением, могут проголосовать по дополнительной форме в передвижных пунктах 15 и 16 марта. Эта форма будет разрешена в семи регионах России: в ДНР, ЛНР, Курской, Брянской, Херсонской, Запорожской и Белгородской областях.

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президентские выборы, россия, цик рф