https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/aktsent-na-razvitie-kak-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-abkhazii-1049389689.html

Акцент на развитие: как развивать сельское хозяйство в Абхазии

Акцент на развитие: как развивать сельское хозяйство в Абхазии

О том, как развивается сельское хозяйство в Абхазии, какие проблемы существуют в отрасли, в интервью Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T20:10+0300

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Сельское хозяйство - одно из приоритетных направлений в экономике республике.В Абхазии еще несколько лет назад производили от 600 до 1000 тонн меда ежегодно. Эта цифра уменьшилась примерно на 25% из-за болезни пчел, которая наблюдалась два года назад. Но сейчас пчеловодство в республике восстанавливается.Помимо меда, два основных сельхозпродукта на экспорт - мандарины и орехи. В этом году в республике ожидается около 30 тысяч тонн урожая. На сегодняшний день уже более 10 тысяч тонн реализовано за пределами Абхазии.В год Абхазия производит до 17 тысяч тонн ореха. В этом году, по данным министра сельского хозяйства, в Россию экспортировано 12 тысяч тонн товара.Подробнее в интервью Sputnik.

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