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Бжания поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Бжания поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент Абхазии подчеркнул, что благодаря оперативной работе "Россия сегодня", люди получают достоверную и актуальную информацию о событиях в России и во... 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T18:44+0300
2023-12-09T18:44+0300
2023-12-09T18:44+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Желаю Вам и всему коллективу "России сегодня" творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и процветания. Пусть ваша работа и ваш вклад в медиаиндустрию продолжат вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет".Аслан Бжания поздравил коллектив медиахолдинга "Россия сегодня" с 10-летием.Глава государства назвал неоценимыми дружественные взаимоотношения, которые сложились у Абхазии с медиагруппой "Россия сегодня" и ее руководством.Аслан Бжания пожелал коллективу "России сегодня", чтобы их работа и вклад в медиаиндустрию продолжали вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет.
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аслан бжания, абхазия, россия, россия сегодня, журналистика
аслан бжания, абхазия, россия, россия сегодня, журналистика
Бжания поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
Президент Абхазии подчеркнул, что благодаря оперативной работе "Россия сегодня", люди получают достоверную и актуальную информацию о событиях в России и во всем мире.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Желаю Вам и всему коллективу "России сегодня" творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и процветания. Пусть ваша работа и ваш вклад в медиаиндустрию продолжат вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет".
Аслан Бжания поздравил коллектив медиахолдинга "Россия сегодня" с 10-летием.
Глава государства назвал неоценимыми дружественные взаимоотношения, которые сложились у Абхазии с медиагруппой "Россия сегодня" и ее руководством.
"Ваша работа за последние 10 лет внесла огромный вклад в развитие информационного пространства, устанавливая высокие стандарты и занимая лидирующие позиции. Вы и ваши коллеги - настоящие профессионалы, опытные журналисты и преданные патриоты своей страны", - отметил президент.
Аслан Бжания пожелал коллективу "России сегодня", чтобы их работа и вклад в медиаиндустрию продолжали вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет.