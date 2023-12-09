https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/bzhaniya-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1049389554.html

Бжания поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Бжания поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Президент Абхазии подчеркнул, что благодаря оперативной работе "Россия сегодня", люди получают достоверную и актуальную информацию о событиях в России и во... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T18:44+0300

2023-12-09T18:44+0300

2023-12-09T18:44+0300

аслан бжания

абхазия

россия

россия сегодня

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/07/1044011257_0:0:2551:1435_1920x0_80_0_0_2da405bba77f5070ba2419fe25de79e6.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Желаю Вам и всему коллективу "России сегодня" творческих успехов, крепкого здоровья, благополучия и процветания. Пусть ваша работа и ваш вклад в медиаиндустрию продолжат вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет".Аслан Бжания поздравил коллектив медиахолдинга "Россия сегодня" с 10-летием.Глава государства назвал неоценимыми дружественные взаимоотношения, которые сложились у Абхазии с медиагруппой "Россия сегодня" и ее руководством.Аслан Бжания пожелал коллективу "России сегодня", чтобы их работа и вклад в медиаиндустрию продолжали вдохновлять и информировать людей еще на протяжении многих лет.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

аслан бжания, абхазия, россия, россия сегодня, журналистика