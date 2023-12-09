https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/gitsba-o-zakonoproekte-o-zaprete-oborota-elektronnykh-sistem-nadeyus-na-momentalnyy-effekt-1049367300.html
Гицба о законопроекте о запрете оборота электронных систем: надеюсь на моментальный эффект
Гицба о законопроекте о запрете оборота электронных систем: надеюсь на моментальный эффект
О законопроекте о регулировании оборота никотиносодержащей продукции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Инар Гицба. 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T16:00+0300
2023-12-09T16:00+0300
2023-12-09T15:38+0300
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Гицба о законопроекте о запрете оборота электронных систем: надеюсь на моментальный эффект
Гицба о законопроекте о запрете оборота электронных систем: надеюсь на моментальный эффект
Парламент Абхазии в первом чтении рассмотрел законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции, который предусматривает запрет ввоза, рекламы и оборота электронных систем доставки никотинаКак отметил Гицба, законопроект разработан в целях защиты здоровья населения, особенно несовершеннолетних. Вызывает большую озабоченность стремительный рост ввоза вейпов на территорию Абхазии. "Ко мне лично обращались родители и преподаватели с тем, чтобы мы обратили внимание на эту проблему. Эти устройства агрессивно продвигаются, как более безопасные. И они легко доступны детям... Возможно, под ноль исключить ввоз и появление этой продукции на территории Абхазии не сразу получится осуществить, но однозначно доступ несовершеннолетних к этому виду продукции будет крайне усложнен", – сказал Гицба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, законы, парламент абхазии, здоровье, курение, аудио
подкасты, абхазия, законы, парламент абхазии, здоровье, курение, аудио
Гицба о законопроекте о запрете оборота электронных систем: надеюсь на моментальный эффект
О законопроекте о регулировании оборота никотиносодержащей продукции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Инар Гицба.
Парламент Абхазии в первом чтении рассмотрел законопроект о регулировании оборота никотиносодержащей продукции, который предусматривает запрет ввоза, рекламы и оборота электронных систем доставки никотина
Как отметил Гицба, законопроект разработан в целях защиты здоровья населения, особенно несовершеннолетних. Вызывает большую озабоченность стремительный рост ввоза вейпов на территорию Абхазии.
"Ко мне лично обращались родители и преподаватели с тем, чтобы мы обратили внимание на эту проблему. Эти устройства агрессивно продвигаются, как более безопасные. И они легко доступны детям... Возможно, под ноль исключить ввоз и появление этой продукции на территории Абхазии не сразу получится осуществить, но однозначно доступ несовершеннолетних к этому виду продукции будет крайне усложнен", – сказал Гицба.