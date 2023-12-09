https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/lavrov-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-yubileem-1049382128.html

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Лавров поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T15:05+0300

2023-12-09T15:05+0300

2023-12-09T15:05+0300

сергей лавров

россия

россия сегодня

журналистика

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Министр особо отметил, что в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом коллектив "России сегодня" "продолжает соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики"."На Смоленской площади дорожат нашими добрыми товарищескими отношениями. Рассчитываем на их дальнейшее развитие и укрепление в целях эффективного информационного сопровождения внешнеполитического курса России, – подчеркнул Лавров. – Желаю Вам и всем сотрудникам "России сегодня" здоровья, новых творческих успехов и всего самого доброго".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1049381334.html

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