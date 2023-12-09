https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/mishustin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letnim-yubileem-1049381448.html
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем
СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему... 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T09:08+0300
2023-12-09T09:08+0300
2023-12-09T11:10+0300
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СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1049381334.html
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михаил мишустин, россия, россия сегодня, журналистика
михаил мишустин, россия, россия сегодня, журналистика
СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".
Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире".
""Россия сегодня" — это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек. В ваших передачах звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, – отметил Мишустин. — Свыше ста международных партнеров, включая агентства, телеканалы и университеты, принимают участие в масштабных проектах медиагруппы, Применение самых передовых технологий позволяет вам производить качественный и востребованный контент в различных современных форматах — социальных сетях и мобильных приложениях".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.