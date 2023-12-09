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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Изучаем происхождение названий народов Севера. 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T12:50+0300
2023-12-09T12:50+0300
2023-12-09T13:21+0300
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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол
12:50 09.12.2023 (обновлено: 13:21 09.12.2023)
Изучаем происхождение названий народов Севера.
Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?
Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.
О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь
.