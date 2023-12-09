https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/nazvaniya-narodov-gde-iskat-priyut-chukhontsa-i-otkuda-svevskiy-posol-1049368314.html

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Изучаем происхождение названий народов Севера. 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T12:50+0300

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Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол Названия народов. Где искать приют чухонца и откуда свевский посол

Как возникло слово "Балтика", кого называли "чухонцами" и почему со временем слово приобрело оскорбительный оттенок? "Чудь, весь, водь, корелы..." — о ком шла речь в "Повести временных лет"? Откуда взялись "эстонцы", "латыши", "финны" и что не так со шведами в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?Эпизод прокомментировала филолог, доцент РУДН Татьяна Коренькова.О том, кого на Руси называли "немцами", а кого — "славянами", кто такие "фрязи" и "фряги", слушайте здесь.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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