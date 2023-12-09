https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/otdykh-v-abkhazii-v-noyabre-2023-goda-podorozhal-na-51-po-sravneniyu-s-oktyabrem-1049383711.html
Отдых в Абхазии в ноябре 2023 года подорожал на 5,1% по сравнению с октябрем
Отдых в Абхазии в ноябре 2023 года подорожал на 5,1% по сравнению с октябрем
Спрос у россиян на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом. 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T11:55+0300
2023-12-09T11:55+0300
2023-12-09T11:55+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Отдых в Абхазии в ноябре 2023 года подорожал на 5,1% по сравнению с показателями октября, следует из данных Росстата.Такие же показатели фиксируется для туров в Азербайджан, Армению.При этом, как ранее рассказывал руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов, спрос у россиян на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом. А продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом выросли в четыре раза.
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
отдых в абхазии, абхазия, туристы
Отдых в Абхазии в ноябре 2023 года подорожал на 5,1% по сравнению с октябрем
Спрос у россиян на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Отдых в Абхазии в ноябре 2023 года подорожал на 5,1% по сравнению с показателями октября, следует из данных Росстата.
Такие же показатели фиксируется для туров в Азербайджан, Армению.
Стоимость турпоездок на Черноморское побережье России в ноябре выросла на 9,5%. А в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 19,4%.
При этом, как ранее рассказывал руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов, спрос у россиян на отдых в Абхазии в новогодние праздники вырос в два-три раза по сравнению с прошлым годом. А продажи летних туров в Абхазию по сравнению с прошлым годом выросли в четыре раза.