https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/patriarkh-kirill-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1049384871.html
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил... 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T19:20+0300
2023-12-09T19:20+0300
2023-12-09T19:20+0300
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журналистика
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СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, россия сегодня, журналистика
патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, россия сегодня, журналистика
СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу нашей страны и сограждан".
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "неизменно уделяют внимание деятельности Русской Православной Церкви, рассказывают о ее истории и современной жизни, на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".
Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.