https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/patrushev-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-10-letiem-1049382275.html

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с... 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T17:20+0300

2023-12-09T17:20+0300

2023-12-09T17:20+0300

николай патрушев

журналистика

россия сегодня

россия

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СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-1049381334.html

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