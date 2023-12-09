https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/plan-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1049387462.html
План новогодних мероприятий в Сухуме
План новогодних мероприятий в Сухуме
Глава Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе. 09.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-09T16:50+0300
2023-12-09T16:50+0300
2023-12-09T16:50+0300
в абхазии
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Проводить предновогодние мероприятия в столице Абхазии начнут 15 декабря. Завершатся празднества 15 января. Согласно распоряжению Беслана Эшба, всем владельцам и арендаторам столичных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения и иных коммерческих предприятий, а также руководителям учреждений, организаций рекомендовано обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.На Площади Свободы, где будут проходить основные празднества будет запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, сухум, абхазия, новый год, инфографика
инфографика, мультимедиа, сухум, абхазия, новый год, инфографика
План новогодних мероприятий в Сухуме
Глава Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе.
Проводить предновогодние мероприятия в столице Абхазии начнут 15 декабря. Завершатся празднества 15 января.
Согласно распоряжению Беслана Эшба, всем владельцам и арендаторам столичных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения и иных коммерческих предприятий, а также руководителям учреждений, организаций рекомендовано обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.
На Площади Свободы, где будут проходить основные празднества будет запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.