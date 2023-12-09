https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/plan-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1049387462.html

План новогодних мероприятий в Сухуме

План новогодних мероприятий в Сухуме

Глава Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе. 09.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-09T16:50+0300

2023-12-09T16:50+0300

2023-12-09T16:50+0300

в абхазии

инфографика

мультимедиа

сухум

абхазия

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/04/1043465160_0:371:1080:979_1920x0_80_0_0_6ad3194bf92ea5d7dc7b2a9cbb235c6a.jpg

Проводить предновогодние мероприятия в столице Абхазии начнут 15 декабря. Завершатся празднества 15 января. Согласно распоряжению Беслана Эшба, всем владельцам и арендаторам столичных объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офисных зданий делового и коммерческого назначения и иных коммерческих предприятий, а также руководителям учреждений, организаций рекомендовано обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.На Площади Свободы, где будут проходить основные празднества будет запрещено продавать сувениры, игрушки, чипсы, сухарики, пиротехнику, табак и энергетические напитки.

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, мультимедиа, сухум, абхазия, новый год, инфографика