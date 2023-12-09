https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/pochti-75-tysyach-administrativnykh-pravonarusheniy-vyyavleno-v-abkhazii-za-11-mesyatsev-1049382872.html

Почти 75 тысяч административных правонарушений выявлено в Абхазии за 11 месяцев

Почти 75 тысяч административных правонарушений выявлено в Абхазии за 11 месяцев

За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 170 аварий, в которых погибло 52 человека. 09.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. За 11 месяцев 2023 года в Абхазии выявлено 74 890 административных правонарушений, сообщил замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа.Чкадуа добавил, что после ужесточения ответственности за нарушения ПДД, с 15 мая 2023 года, было выявлено 1430 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 1268 лишены прав на шесть месяцев и оштрафованы на 30 тысяч рублей. 87 человек были арестованы на 15 суток.По словам замминистра, за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 170 аварий, в которых погибло 52 человека. Ранения получили 237 человек. За аналогичный период 2022 года было 201 ДТП, в них погибло 62 человека, ранен — 281.

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