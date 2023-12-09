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https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/zhivoy-teatr-premera-steklyannogo-zverintsa-1049376424.html
Живой театр: премьера “Стеклянного зверинца”
Живой театр: премьера “Стеклянного зверинца”
Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля... 09.12.2023, Sputnik Абхазия
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Зрителей ждет еще два показа - 9 и 10 декабря в 19:00."Для меня лично эта пьеса интересна тем, что она написана для живого психологического театра, то есть это и есть психологический театр, где есть акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Все образы должны быть живыми, в этом сложность, потому что как построить правдоподобное, правильное актерское сосуществование – это задача и для режиссера и, конечно, для актеров, которые должны быть максимально правдивы на сцене", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.
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фото , фото, мультимедиа, русдрам, сухум, абхазия, культура
фото , фото, мультимедиа, русдрам, сухум, абхазия, культура

Живой театр: премьера “Стеклянного зверинца”

14:10 09.12.2023 (обновлено: 14:13 09.12.2023)
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Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 декабря.
Зрителей ждет еще два показа - 9 и 10 декабря в 19:00.
"Для меня лично эта пьеса интересна тем, что она написана для живого психологического театра, то есть это и есть психологический театр, где есть акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Все образы должны быть живыми, в этом сложность, потому что как построить правдоподобное, правильное актерское сосуществование – это задача и для режиссера и, конечно, для актеров, которые должны быть максимально правдивы на сцене", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" прошла в РУСДРАМе.

Премьера спектакля &quot;Стеклянный зверинец&quot; прошла в РУСДРАМе. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" прошла в РУСДРАМе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по пьесе американского писателя Теннесси Уильямса.

Он поставлен по пьесе американского писателя Теннесси Уильямса. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он поставлен по пьесе американского писателя Теннесси Уильямса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер спектакля "Стеклянный зверинец" - Марк Вдовин.

Режиссер спектакля &quot;Стеклянный зверинец&quot; - Марк Вдовин. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер спектакля "Стеклянный зверинец" - Марк Вдовин.

© Sputnik / Томас Тхайцук

По мнению гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, в постановке очень много тем, которые должны захватить зрителя.

По мнению гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, в постановке очень много тем, которые должны захватить зрителя. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По мнению гендиректора РУСДРАМа Ираклия Хинтба, в постановке очень много тем, которые должны захватить зрителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса близка любому человеку, поскольку Уильямс писал о том, что испытывает каждый – чувство одиночества, любви к близким людям, отмечает Хинтба.

Пьеса близка любому человеку, поскольку Уильямс писал о том, что испытывает каждый – чувство одиночества, любви к близким людям, отмечает Хинтба. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьеса близка любому человеку, поскольку Уильямс писал о том, что испытывает каждый – чувство одиночества, любви к близким людям, отмечает Хинтба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки Марк Вдовин назвал пьесу жестокой и беспощадной, способной заставить зрителя задуматься.

Режиссер постановки Марк Вдовин назвал пьесу жестокой и беспощадной, способной заставить зрителя задуматься. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер постановки Марк Вдовин назвал пьесу жестокой и беспощадной, способной заставить зрителя задуматься.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюжет строится на воспоминаниях главного героя Тома Уингфилда, он рассуждает о жизни своей семьи, каждый член которой мечтал о любви и понимании.

Сюжет строится на воспоминаниях главного героя Тома Уингфилда, он рассуждает о жизни своей семьи, каждый член которой мечтал о любви и понимании. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюжет строится на воспоминаниях главного героя Тома Уингфилда, он рассуждает о жизни своей семьи, каждый член которой мечтал о любви и понимании.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Стеклянный зверинец" – пьеса о человеческом одиночестве и эфемерности иллюзий.

&quot;Стеклянный зверинец&quot; – пьеса о человеческом одиночестве и эфемерности иллюзий. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Стеклянный зверинец" – пьеса о человеческом одиночестве и эфемерности иллюзий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре повествования семья Уингфилдов – мать Аманда, дочь Лаура и сын Том.

В центре повествования семья Уингфилдов – мать Аманда, дочь Лаура и сын Том. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В центре повествования семья Уингфилдов – мать Аманда, дочь Лаура и сын Том.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.

Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником постановщиком выступила Мария Бутусова.

Художником постановщиком выступила Мария Бутусова. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником постановщиком выступила Мария Бутусова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поставить на сцене РУСДРАМа именно эту пьесу Марку Вдовину, по его словам. предложил сам Ираклий Хинтба. Зрителей ждут показы 9 и 10 декабря.

Поставить на сцене РУСДРАМа именно эту пьесу Марку Вдовину, по его словам. предложил сам Ираклий Хинтба. Зрителей ждут показы 9 и 10 декабря. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поставить на сцене РУСДРАМа именно эту пьесу Марку Вдовину, по его словам. предложил сам Ираклий Хинтба. Зрителей ждут показы 9 и 10 декабря.

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