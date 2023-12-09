Живой театр: премьера “Стеклянного зверинца”

Зрителей ждет еще два показа - 9 и 10 декабря в 19:00."Для меня лично эта пьеса интересна тем, что она написана для живого психологического театра, то есть это и есть психологический театр, где есть акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Все образы должны быть живыми, в этом сложность, потому что как построить правдоподобное, правильное актерское сосуществование – это задача и для режиссера и, конечно, для актеров, которые должны быть максимально правдивы на сцене", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.
Премьера спектакля "Стеклянный зверинец" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Марка Вдовина состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 8 декабря.
Зрителей ждет еще два показа - 9 и 10 декабря в 19:00.
"Для меня лично эта пьеса интересна тем, что она написана для живого психологического театра, то есть это и есть психологический театр, где есть акцент на глубокой проработке внутренней жизни персонажей на взаимоотношениях, на том, что называется жизнь на сцене. Все образы должны быть живыми, в этом сложность, потому что как построить правдоподобное, правильное актерское сосуществование – это задача и для режиссера и, конечно, для актеров, которые должны быть максимально правдивы на сцене", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Роли в спектакле исполняют – Заслуженная артистка Абхазии Анна Гюрегян, Саид Лазба, Милана Ломия и Эмиль Петров.