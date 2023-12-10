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Дополнительное время: Саманба о занятиях спортом зимой в Абхазии
Дополнительное время: Саманба о занятиях спортом зимой в Абхазии
Каким спортом можно заниматься в Абхазии зимой и какие для этого условия, в эфире радио Sputnik рассказал ультрамарафонец, спортивный энтузиаст Денис Саманба. 10.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-10T18:08+0300
2023-12-10T18:08+0300
2023-12-10T20:30+0300
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Дополнительное время: Саманба о занятиях спортом зимой в Абхазии и условиях
Дополнительное время: Саманба о занятиях спортом зимой в Абхазии и условиях
По мнению Саманба, в Абхазии в этот период можно заниматься скитуром, бегом и велоспортом. Мягкий климат страны позволяет заниматься различными видами бега круглогодично. По мнению ультрамарафонца, в последние годы в республике меняется тенденция, появляется больше людей, занимающихся бегом."Еще лет 10, да и 5 лет тому назад, человек, который бегал по городу, вызывал странные взгляды окружающих. Думали, мол, заняться нечем что ли. А уж, чтобы местная девушка бегала не на стадионе в секции легкой атлетики, а в городе, но это было странно. Зачем это ей надо? Это не девочек дело. Я такое неоднократно слышал, к сожалению. Но время меняется и сейчас можно увидеть довольно немало местных ребят и девушек, которые бегают", - сказал Саманба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, дополнительное время, подкасты, аудио
абхазия, спорт, дополнительное время, подкасты, аудио
Дополнительное время: Саманба о занятиях спортом зимой в Абхазии
18:08 10.12.2023 (обновлено: 20:30 10.12.2023)
Каким спортом можно заниматься в Абхазии зимой и какие для этого условия, в эфире радио Sputnik рассказал ультрамарафонец, спортивный энтузиаст Денис Саманба.
По мнению Саманба, в Абхазии в этот период можно заниматься скитуром, бегом и велоспортом. Мягкий климат страны позволяет заниматься различными видами бега круглогодично. По мнению ультрамарафонца, в последние годы в республике меняется тенденция, появляется больше людей, занимающихся бегом.
"Еще лет 10, да и 5 лет тому назад, человек, который бегал по городу, вызывал странные взгляды окружающих. Думали, мол, заняться нечем что ли. А уж, чтобы местная девушка бегала не на стадионе в секции легкой атлетики, а в городе, но это было странно. Зачем это ей надо? Это не девочек дело. Я такое неоднократно слышал, к сожалению. Но время меняется и сейчас можно увидеть довольно немало местных ребят и девушек, которые бегают", - сказал Саманба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.