https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/posle-nas-khot-potop-amerikantsy-podschityvayut-ubytki-ot-politiki-baydena-1049393180.html

После нас хоть потоп: американцы подсчитывают убытки от политики Байдена

После нас хоть потоп: американцы подсчитывают убытки от политики Байдена

Чтобы сдержать рост цен на топливо, США израсходовали более 40 процентов стратегического запаса нефти. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T13:40+0300

2023-12-10T13:40+0300

2023-12-10T13:40+0300

нефть

сша

выборы

джо байден

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Такого не было уже 30 лет, на восстановление резервов уйдут годы, сообщает Ассоциация нефтегазовой промышленности. Справиться за счет внутренней добычи не получится, без импорта не обойтись. Пока обсуждают закупки, велик риск перебоев в поставках. О том, что ждет Штаты в обозримом будущем, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Битва за электоратСанкционная политика и отказ от российской нефти взвинтил мировые цены. "Прошлой весной США и Европа прекратили закупки, и Москве пришлось временно сократить добычу. Котировки мгновенно подскочили до 120 долларов за баррель", ­ — напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "В отличие от России, в Америке топливо очень сильно зависит от цен на нефть, и малейшее изменение остро чувствуется. Кроме того, в Штатах практически все перевозят автотранспортом. Стоимость бензина и дизеля отражается не только на автомобилистах, но и на всех товарах", — объясняет Юшков. В результате начала раскручиваться инфляция. Цена упаковки яиц доходила до 12 долларов, буханки хлеба — до десяти. Чтобы сдержать обесценение нацвалюты, ФРС повысила ключевую ставку, резко подорожало обслуживание кредитов, прокатилась волна банковских банкротств. При этом Вашингтон продолжал спонсировать Украину.Рейтинг одобрения президента скатился до 37%. Граждане были крайне обеспокоены, на заправках наклеивали изображения главы государства, указывающего на цену топлива, с подписью "Это сделал я". Масла в огонь подливали заявления республиканцев. "Уже соскучились по мне?" — иронизировал Дональд Трамп. При его правлении галлон бензина стоил около двух долларов. Чтобы как-то сдержать народное недовольство, администрация Байдена попыталась сбить тарифы, выбрасывая на рынок дополнительные объемы из резервов страны. Американский лидер подписал указ, обязывающий Минэнерго продавать по миллиону баррелей в сутки в течение 180 дней. Таким образом демократы рассчитывали пережить избирательный цикл.На черный деньСША в основном используют тяжелую высокосернистую нефть, но сами ее не добывают. Приходится экспортировать и запасать на всякий случай. Американцы помнят, как лишились топлива в 1973-м, когда арабские государства перекрыли вентиль странам, поддержавшим в конфликте Израиль. Как отмечают эксперты, тогда пришло осознание, насколько это ценный ресурс — без бензина, дизеля и мазута останавливаются все отрасли. С тех пор под стратегические резервы отвели крупные хранилища, которые позволят стране автономно выживать несколько месяцев.Команда Байдена за год потратила 40% неприкосновенного запаса. Это вызвало жесткую критику со стороны республиканцев. В том числе они задавались вопросом, что делать в случае стихийного бедствия или войны. К тому же это не решило проблемы, а стремительное опустошение резервов обернется еще большим удорожанием "черного золота" в будущем, создаст риски физических перебоев с поставками и грозит новым витком инфляции, объясняет эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.Сейчас Штаты пытаются исправить ситуацию. Замминистра энергетики Дэвид Турк обещал закупать нефть при любой возможности. "Наша цель — обеспечить налогоплательщикам выгодное предложение, — сказал он. — Вот уже несколько месяцев мы восполняем резервы, как только позволяет цена, и продолжим так делать".В конце ноября ведомство отчиталось о закупке 2,7 миллиона баррелей по средней цене в 79 долларов. Для сравнения: нефть из резервов продавалась примерно за 95 долларов за баррель. В Минэнерго называли сделку выгодной. Провести ее удалось благодаря сезонности — в Северном полушарии автомобильный транспорт активнее используют с апреля по октябрь, отмечают аналитики. Сейчас Вашингтон создает повышенный спрос, цены снова поднимутся, и закупки остановят, к тому же страны ОПЕК+ планируют дополнительное сокращение добычи. В итоге на восстановление уйдет очень много времени.Перестройки не будетСреди основных поставщиков — Канада и Мексика, дальше — Ближний Восток, небольшую часть закупают в Африке, рассказывает Игорь Юшков. Раньше приобретали и у Венесуэлы, но в 2019-м Вашингтон обвинил Николаса Мадуро в фальсификации выборов и ввел нефтяное эмбарго. Тогда недостающие объемы заместила Россия.Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в США специализируются на тяжелой нефти. "Она отличается высокой плотностью и предназначена для производства авиационного керосина, бензина, асфальта", — поясняет Бунина.У американцев есть собственная нефть, но она непригодна для использования внутри страны. "Это очень легкая, малосернистая субстанция, так называемая сланцевая нефть, очень близка к газовому концентрату. В США производят ее довольно много, но всю экспортируют", — уточняет Юшков.Перестроиться на внутренние ресурсы не выйдет — слишком сложно и дорого. Проще купить сырье на стороне. Поэтому с 2022-го Вашингтон смягчил риторику относительно Венесуэлы и снял часть рестрикций. При этом местная пресса считает, что в страну продолжают поступать и российские углеводороды.Как бы то ни было, по мере нарастания предвыборной гонки ошибки демократов все активнее тиражируются республиканцами. Нефтяной провал уже сыграл им на руку — в прошлом году партия отыграла нижнюю палату парламента. А в преддверии президентских выборов в ноябре 2024-го трамписты используют все доступные рычаги для ослабления позиций соперника.

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нефть, сша, выборы, джо байден