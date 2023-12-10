https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/pravda-tela-ot-chego-zavisit-skorost-stareniya-1049368833.html
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. 10.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-10T11:23+0300
2023-12-10T11:23+0300
2023-12-10T11:23+0300
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"Правда тела". От чего зависит скорость старения
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".3:10 почему 60 лет – это новые 505:40 биологические калькуляторы7:30 молодые стали стареть быстрее9:20 ожирение, ускоряющее старость12:00 мифы о кавказском долголетии15:00 что такое "неуспешное долголетие"16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь18:20 зовем гостей и находим хобби20:14 какой характер продлевает жизнь22:20 откуда берутся возрастные болезни23:30 механизмы старения25:40 сокращаем калории – живем дольшеСлушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
"Правда тела". От чего зависит скорость старения
Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско.
Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений.
Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".
3:10 почему 60 лет – это новые 50
5:40 биологические калькуляторы
7:30 молодые стали стареть быстрее
9:20 ожирение, ускоряющее старость
12:00 мифы о кавказском долголетии
15:00 что такое "неуспешное долголетие"
16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь
18:20 зовем гостей и находим хобби
20:14 какой характер продлевает жизнь
22:20 откуда берутся возрастные болезни
25:40 сокращаем калории – живем дольше