https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/pravda-tela-ot-chego-zavisit-skorost-stareniya-1049368833.html

"Правда тела". От чего зависит скорость старения

"Правда тела". От чего зависит скорость старения

Эксперт эпизода — доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

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"Правда тела". От чего зависит скорость старения "Правда тела". От чего зависит скорость старения

Почему ограничение калорийности питания и вера в Бога помогают прожить дольше, из-за чего сейчас быстро стареют тридцатилетние и до какого возраста ожирение опасно для организма. Как искусственный интеллект помогает рассчитать скорость старения, и какой механизм возникновения у болезни Альцгеймера и других возрастных проявлений. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".3:10 почему 60 лет – это новые 505:40 биологические калькуляторы7:30 молодые стали стареть быстрее9:20 ожирение, ускоряющее старость12:00 мифы о кавказском долголетии15:00 что такое "неуспешное долголетие"16:50 вера в Бога – увеличивает жизнь18:20 зовем гостей и находим хобби20:14 какой характер продлевает жизнь22:20 откуда берутся возрастные болезни23:30 механизмы старения25:40 сокращаем калории – живем дольшеСлушайте подкасты РИА Новости.

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