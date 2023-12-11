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Кабмин Абхазии утвердил плату за вылов хамсы
Кабмин Абхазии утвердил плату за вылов хамсы
Постановление о плате за пользование водными биоресурсами в осенне-зимнюю путину 2023 - 2024 годов Кабинет министров принял на заседании 1 декабря. 11.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил плату за вылов одной тонны хамсы в размере двух тысяч рублей, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минсельхоз республики.Проект постановления о плате за пользование водными биоресурсами был рассмотрен в пятницу, 1 декабря. Тогда плата за вылов хамсы не была установлена. Согласно документу, в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов за тонну составила:Прогноз запаса в путину основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн.
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Кабмин Абхазии утвердил плату за вылов хамсы

17:03 11.12.2023 (обновлено: 17:13 11.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗавод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината
Завод по переработке хамсы на территории Рыбкомбината - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Постановление о плате за пользование водными биоресурсами в осенне-зимнюю путину 2023 - 2024 годов Кабинет министров принял на заседании 1 декабря.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил плату за вылов одной тонны хамсы в размере двух тысяч рублей, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минсельхоз республики.
Проект постановления о плате за пользование водными биоресурсами был рассмотрен в пятницу, 1 декабря. Тогда плата за вылов хамсы не была установлена.
Согласно документу, в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов за тонну составила:
барабуля - 20 000 рублей;
мерланг - 9 520 рублей;
шпрот (килька) - 1 050 рублей;
ставрида - 16 000 рублей;
камбала-калкан - 80 000 рублей;
прочие (кефаль, катран, скаты (морская лиса и морской кот), горбыль, скарпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) - 20 000 рублей.
Прогноз запаса в путину основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн.
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