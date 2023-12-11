https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/kabmin-abkhazii-utverdil-planu-za-vylov-khamsy-1049410339.html

Кабмин Абхазии утвердил плату за вылов хамсы

Кабмин Абхазии утвердил плату за вылов хамсы

Постановление о плате за пользование водными биоресурсами в осенне-зимнюю путину 2023 - 2024 годов Кабинет министров принял на заседании 1 декабря. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T17:03+0300

2023-12-11T17:03+0300

2023-12-11T17:13+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/33/1026493394_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_14500b556ea2147bb4164809e552b1fb.jpg

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии утвердил плату за вылов одной тонны хамсы в размере двух тысяч рублей, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Минсельхоз республики.Проект постановления о плате за пользование водными биоресурсами был рассмотрен в пятницу, 1 декабря. Тогда плата за вылов хамсы не была установлена. Согласно документу, в осенне-зимнюю путину 2023-2024 годов за тонну составила:Прогноз запаса в путину основного промыслового вида, хамсы, оценивается как средний, допустимый улов составляет 27 тысяч тонн.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости