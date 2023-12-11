https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/mchs-abkhazii-oproverglo-informatsiyu-ob-inventarizatsii-ubezhisch-1049412901.html

МЧС Абхазии опровергло информацию об инвентаризации убежищ

МЧС Абхазии опровергло информацию об инвентаризации убежищ

Сообщения о немедленной инвентаризации убежищ поступили некоторым гражданам Абхазии от пользователя, называющего себя Главным управлением МЧС РА. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии опровергло Sputnik информацию о якобы проводимой инвентаризации убежищ."МЧС Абхазии доводит до сведения населения республики, что информация, распространяемая некоторыми интернет ресурсами о якобы проводимой спасательным ведомством страны инвентаризации убежищ оборонного характера и приобретении у населения жилой собственности под эти нужды, является недостоверной, фейковой и не заслуживает доверия", - заявили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщения от пользователя с ником "Главное управление МЧС РА" поступило некоторым жителям республики. В нем говорилось о том, что ведомство проводит немедленную инвентаризацию убежищ и предлагалось желающим сдать или продать собственность под убежища.

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