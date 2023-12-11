https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/ostorozhno-spoyler-film-oppengeymer-nolana-i-knigi-o-roberte-oppengeymere--1049262041.html
Осторожно, спойлер: фильм "Оппенгеймер" Нолана и книги о Роберте Оппенгеймере
Осторожно, спойлер: фильм "Оппенгеймер" Нолана и книги о Роберте Оппенгеймере
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор главного фильма года "Оппенгеймер". В обсуждении нового фильма Кристофера Нолана принял участие и знаток... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-11T11:12+0300
2023-12-11T11:12+0300
2023-12-11T11:13+0300
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кристофер нолан
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Осторожно, спойлер: фильм "Оппенгеймер" Нолана и книги о Роберте Оппенгеймере
Осторожно, спойлер: фильм "Оппенгеймер" Нолана и книги о Роберте Оппенгеймере
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор главного фильма года "Оппенгеймер". В обсуждении нового фильма Кристофера Нолана принял участие и знаток творчества режиссера Джемал Бганба. В литературной части программы Ирина Турава расскажет о двух книгах о Роберте Оппенгеймере "Оппенгеймер. История создателя ядерной бомбы" Леона Эйдельштейна и "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" Кая Берда и Мартина Шервина.Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , книги, кино, кристофер нолан, подкасты, аудио
осторожно, спойлер , книги, кино, кристофер нолан, подкасты, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор главного фильма года "Оппенгеймер". В обсуждении нового фильма Кристофера Нолана принял участие и знаток творчества режиссера Джемал Бганба. В литературной части программы Ирина Турава расскажет о двух книгах о Роберте Оппенгеймере "Оппенгеймер. История создателя ядерной бомбы" Леона Эйдельштейна и "Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея" Кая Берда и Мартина Шервина.
Полная версия беседы в аудиофайле
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"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.