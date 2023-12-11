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Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных

Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных

Решение о переходе от неудавшегося контрнаступления к стратегической обороне стало подтверждением переворота на Украине – теперь дальнейшую судьбу страны будут... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T12:32+0300

2023-12-11T12:32+0300

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Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных

Решение перейти от "контрнаступа" к "стратегической обороне" приняло не политическое, а военное руководство Украины в лице главкома ВСУ Залужного при поддержке западных кураторов, это свидетельствует о том, что уже не Зеленский будет определять дальнейший курс Киева, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Однако, по мнению Переслегина, решение Залужного сменить тактику военных действий сильно запоздало, а главное, сейчас выстраивать серьезные коммуникации по всей протяженности линии фронта просто не кем.Принятые решения о стратегической обороне доказывают, что власти Украины убедились в катастрофичности ситуации, а в этих условиях политические соображения уходят на второй план, и военные пытаются сделать хоть что-то возможное, отмечает эксперт.По его словам, на данный момент времени группировка украинских войск неадекватна для наступления и не вполне адекватна для обороны. Сейчас Украине нужно найти резервы и создать из них сильную и мощную резервную группировку. Но потери уже слишком велики, и эти резервы взять неоткуда, считает эксперт."С решением о переходе в стратегическую оборону они опоздали. Это решение военного руководства и в известной мере можно сказать, что на Украине произошел переворот. Если еще две недели Зеленский говорил о контрнаступлении и выходе к Азовскому морю, то сейчас четко сказано, что это уже не наступление, а оборонительная позиция… Конечно же, это переворот. Это ситуация, где военные, а не политические лидеры теперь будут определять политику Украины. Все произошло тихо, спокойно, без стрельбы в Киеве и даже без снятия с должности Зеленского", ― говорит Переслегин.

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