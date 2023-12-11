https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/pereslegin-na-ukraine-nezametno-proizoshel-perevorot-seychas-vlast-u-voennykh-1049402472.html
Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных
Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных
Решение о переходе от неудавшегося контрнаступления к стратегической обороне стало подтверждением переворота на Украине – теперь дальнейшую судьбу страны будут... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-11T12:32+0300
2023-12-11T12:32+0300
2023-12-11T12:32+0300
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Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных
Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных
Решение перейти от "контрнаступа" к "стратегической обороне" приняло не политическое, а военное руководство Украины в лице главкома ВСУ Залужного при поддержке западных кураторов, это свидетельствует о том, что уже не Зеленский будет определять дальнейший курс Киева, сказал эксперт в эфире радио Sputnik.Однако, по мнению Переслегина, решение Залужного сменить тактику военных действий сильно запоздало, а главное, сейчас выстраивать серьезные коммуникации по всей протяженности линии фронта просто не кем.Принятые решения о стратегической обороне доказывают, что власти Украины убедились в катастрофичности ситуации, а в этих условиях политические соображения уходят на второй план, и военные пытаются сделать хоть что-то возможное, отмечает эксперт.По его словам, на данный момент времени группировка украинских войск неадекватна для наступления и не вполне адекватна для обороны. Сейчас Украине нужно найти резервы и создать из них сильную и мощную резервную группировку. Но потери уже слишком велики, и эти резервы взять неоткуда, считает эксперт."С решением о переходе в стратегическую оборону они опоздали. Это решение военного руководства и в известной мере можно сказать, что на Украине произошел переворот. Если еще две недели Зеленский говорил о контрнаступлении и выходе к Азовскому морю, то сейчас четко сказано, что это уже не наступление, а оборонительная позиция… Конечно же, это переворот. Это ситуация, где военные, а не политические лидеры теперь будут определять политику Украины. Все произошло тихо, спокойно, без стрельбы в Киеве и даже без снятия с должности Зеленского", ― говорит Переслегин.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, спецоперация, аудио
Переслегин: на Украине незаметно произошел переворот, сейчас власть у военных
Решение о переходе от неудавшегося контрнаступления к стратегической обороне стало подтверждением переворота на Украине – теперь дальнейшую судьбу страны будут решать военные, а не политики, считает российский ученый-прогнозист Сергей Переслегин.
Решение перейти от "контрнаступа" к "стратегической обороне" приняло не политическое, а военное руководство Украины в лице главкома ВСУ Залужного при поддержке западных кураторов, это свидетельствует о том, что уже не Зеленский будет определять дальнейший курс Киева, сказал эксперт в эфире радио Sputnik
.
Однако, по мнению Переслегина, решение Залужного сменить тактику военных действий сильно запоздало, а главное, сейчас выстраивать серьезные коммуникации по всей протяженности линии фронта просто не кем.
"Украинское руководство вот уже 4 месяца продолжает худшую из всех возможных схем ведения боевых действий. Большого наступления нет, но продолжаются попытки активных действий везде, где только можно. В результате войска не подготовлены ни к обороне, ник наступлению, несут непрерывные потери. И в общем я начинаю думать, что еще два-три месяца подобных действий, и война закончится сама собой за отсутствием людей с той стороны", ― считает Переслегин.
Принятые решения о стратегической обороне доказывают, что власти Украины убедились в катастрофичности ситуации, а в этих условиях политические соображения уходят на второй план, и военные пытаются сделать хоть что-то возможное, отмечает эксперт.
По его словам, на данный момент времени группировка украинских войск неадекватна для наступления и не вполне адекватна для обороны. Сейчас Украине нужно найти резервы и создать из них сильную и мощную резервную группировку. Но потери уже слишком велики, и эти резервы взять неоткуда, считает эксперт.
"С решением о переходе в стратегическую оборону они опоздали. Это решение военного руководства и в известной мере можно сказать, что на Украине произошел переворот. Если еще две недели Зеленский говорил о контрнаступлении и выходе к Азовскому морю, то сейчас четко сказано, что это уже не наступление, а оборонительная позиция… Конечно же, это переворот. Это ситуация, где военные, а не политические лидеры теперь будут определять политику Украины. Все произошло тихо, спокойно, без стрельбы в Киеве и даже без снятия с должности Зеленского", ― говорит Переслегин.