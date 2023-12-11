https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/vzaimnyy-interes-bzhaniya-i-dzheniya-o-kulturnykh-svyazyakh-rossii-i-abkhazii-1049402058.html

Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии

Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии

О сотрудничестве Абхазии и России в музыке, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказали художественный руководитель Абхазской Госфилармонии Эсма... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T15:45+0300

2023-12-11T15:45+0300

2023-12-11T15:45+0300

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Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии

Как Россия и Абхазия сотрудничают в сфере культуры, в частности, какое влияние связи оказывает на развитие музыкального искусства двух стран, как воплощаются совместные проекты, о планах и укреплении культурных связей, рассказали художественный руководитель Госфилармонии, заслуженная артистка Абхазии Эсма Джения и директор Сухумского музыкального училища, народная артистка республики Нинель Бжания. Подробности слушайте в подкасте.

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подкасты, взаимный интерес, абхазия, культура, искусство, концерты, россия, музыка, аудио