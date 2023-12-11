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Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии
Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии
О сотрудничестве Абхазии и России в музыке, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказали художественный руководитель Абхазской Госфилармонии Эсма... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-11T15:45+0300
2023-12-11T15:45+0300
2023-12-11T15:45+0300
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Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии
Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии
Как Россия и Абхазия сотрудничают в сфере культуры, в частности, какое влияние связи оказывает на развитие музыкального искусства двух стран, как воплощаются совместные проекты, о планах и укреплении культурных связей, рассказали художественный руководитель Госфилармонии, заслуженная артистка Абхазии Эсма Джения и директор Сухумского музыкального училища, народная артистка республики Нинель Бжания. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, культура, искусство, концерты, россия, музыка, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, культура, искусство, концерты, россия, музыка, аудио
Взаимный интерес: Бжания и Джения о культурных связях России и Абхазии
О сотрудничестве Абхазии и России в музыке, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказали художественный руководитель Абхазской Госфилармонии Эсма Джения и директор Сухумского музыкального училища Нинель Бжания.