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Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T14:35+0300
2023-12-12T14:35+0300
2023-12-12T14:45+0300
в абхазии
конституция
россия
аслан бжания
владимир путин
политика
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России, сообщила пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что Конституция - прочный фундамент российского государства и его успешного развития. Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.
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конституция, россия, аслан бжания, владимир путин, политика
конституция, россия, аслан бжания, владимир путин, политика
Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России
14:35 12.12.2023 (обновлено: 14:45 12.12.2023)
Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России, сообщила пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что Конституция - прочный фундамент российского государства и его успешного развития.
"Народ Абхазии дорожит дружбой с Россией и всегда будет признателен за всестороннюю поддержку, оказываемую в течение всех этих лет. Уверен, что консолидированные отношения между нашими странами и впредь будут динамично развиваться и укрепляться во благо будущего наших стран", - говорится в поздравлении.
Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).
Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.