https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/bzhaniya-pozdravil-putina-s-dnem-konstitutsii-rossii-1049419928.html

Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России

Бжания поздравил Путина с Днем Конституции России

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон... 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

конституция

россия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России, сообщила пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что Конституция - прочный фундамент российского государства и его успешного развития. Референдум по принятию новой Конституции прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.

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конституция, россия, аслан бжания, владимир путин, политика