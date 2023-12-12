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Часть Сухума останется без света в среду 13 декабря
Часть Сухума останется без света в среду 13 декабря
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света 13 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T16:00+0300
2023-12-12T16:00+0300
2023-12-12T16:12+0300
в абхазии
черноморэнерго
сухум
электричество
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света 13 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". Отключения связаны с ремонтом трансформатора Т-1 на подстанции.
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черноморэнерго, сухум, электричество
черноморэнерго, сухум, электричество
Часть Сухума останется без света в среду 13 декабря
16:00 12.12.2023 (обновлено: 16:12 12.12.2023)
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света 13 декабря, сообщили в "Черноморэнерго".
Электричество отключат у абонентов подстанции "Сухум- 1" с 10:00 до 15:00 в среду 13 декабря.
Отключения связаны с ремонтом трансформатора Т-1 на подстанции.