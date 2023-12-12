https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-sveta-v-sredu-13-dekabrya-1049422377.html

Часть Сухума останется без света в среду 13 декабря

Часть Сухума останется без света в среду 13 декабря

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света 13 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

черноморэнерго

сухум

электричество

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без света 13 декабря, сообщили в "Черноморэнерго". Отключения связаны с ремонтом трансформатора Т-1 на подстанции.

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