https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/dve-lastochki-budut-kursirovat-iz-sochi-v-abkhaziyu-letom-2024-goda-1049415313.html
Две "Ласточки" будут курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года
Две "Ласточки" будут курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года
Новый состав уже ввели в график движения поездов с 10 декабря. 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T11:10+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Еще одна "Ласточка" будет курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года в рамках договоренности руководства Абхазской железной дороги и РЖД.В летний период будут курсировать поезда по маршрутам: Сочи–Гагра и Аэропорт Сочи–Гагра.Отмечается, что всего в новом расписании СКЖД предусмотрено курсирование 190 пар поездов.
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сочи, абхазия, отдых в абхазии, туристы, абхазская железная дорога, ржд
сочи, абхазия, отдых в абхазии, туристы, абхазская железная дорога, ржд
Две "Ласточки" будут курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года
11:10 12.12.2023 (обновлено: 11:59 12.12.2023)
Новый состав уже ввели в график движения поездов с 10 декабря.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Еще одна "Ласточка" будет курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года в рамках договоренности руководства Абхазской железной дороги и РЖД.
Решение было принято в связи с повышенным спросом на данное направление. Новый состав уже ввели в график движения поездов.
В летний период будут курсировать поезда по маршрутам: Сочи–Гагра и Аэропорт Сочи–Гагра.
Отмечается, что всего в новом расписании СКЖД предусмотрено курсирование 190 пар поездов.