https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/dve-lastochki-budut-kursirovat-iz-sochi-v-abkhaziyu-letom-2024-goda-1049415313.html

Две "Ласточки" будут курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года

Две "Ласточки" будут курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года

Новый состав уже ввели в график движения поездов с 10 декабря. 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Еще одна "Ласточка" будет курсировать из Сочи в Абхазию летом 2024 года в рамках договоренности руководства Абхазской железной дороги и РЖД.В летний период будут курсировать поезда по маршрутам: Сочи–Гагра и Аэропорт Сочи–Гагра.Отмечается, что всего в новом расписании СКЖД предусмотрено курсирование 190 пар поездов.

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