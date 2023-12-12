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Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой

Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой

Встреча министров иностранных дел Абхазии и Сирии Инала Ардзинба и Фейсала Микдада состоялась в Дамаске во вторник, 12 декабря. 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Конструктивный и дружеский диалог состоялся между главами МИД Абхазии и Сирии. Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.По его словам, то же самое произошло и на Украине, где “продолжается специальная военная операция, нацеленная на защиту мирных людей”.Министр подчеркнул, что США, используя своих вассалов по всему миру, таких как господин Зеленский, сталкивают братские народы, разрушают духовно-нравственные связи между братскими народами.Он также отметил, что США пытаются развязать военный конфликт между Абхазией и Грузией, и “реализовать, так называемый, проект по запуску второго фронта”.По словам Ардзинба, сейчас идет процесс движения в сторону нового и более справедливого многополярного мира, к которому стремятся в частности Абхазия и Сирия.Глава МИД Абхазии также высказал поддержку героическому народу Сирии “в отстаивании собственной свободы, независимости и суверенитета".

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