Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой
19:15 12.12.2023 (обновлено: 19:39 12.12.2023)
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили вопросы международной и двусторонней повестки.
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
Встреча министров иностранных дел Абхазии и Сирии Инала Ардзинба и Фейсала Микдада состоялась в Дамаске во вторник, 12 декабря.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Конструктивный и дружеский диалог состоялся между главами МИД Абхазии и Сирии. Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.
“Мы обсудили те неправовые, жестокие действия, которые сегодня позволяет себе Израиль. Республика Абхазия поддерживают сирийскую позицию, осуждает авиаудары Израиля по объектам критической инфраструктуры, авиаудары по аэропорту, которые приобретают системный характер. Мы безусловно осуждаем эти действия. К огромному сожалению, коллективный Запад пытается навязать свою диктаторскую волю всему миру. Мы также обсудили ситуацию в секторе Газа. Считаем, что это гуманитарная катастрофа и очередное проявление попыток сохранения гегемонии Запада, не аккуратно подобранные действия, которые по всему миру приводят к таким весьма печальным последствиям”, - сказал Ардзинба.
По его словам, то же самое произошло и на Украине, где “продолжается специальная военная операция, нацеленная на защиту мирных людей”.
Министр подчеркнул, что США, используя своих вассалов по всему миру, таких как господин Зеленский, сталкивают братские народы, разрушают духовно-нравственные связи между братскими народами.
Он также отметил, что США пытаются развязать военный конфликт между Абхазией и Грузией, и “реализовать, так называемый, проект по запуску второго фронта”.
По словам Ардзинба, сейчас идет процесс движения в сторону нового и более справедливого многополярного мира, к которому стремятся в частности Абхазия и Сирия.
“И мы, народы сирийский и абхазский, сражаемся за то, чтобы мир был более справедлив, чтобы уважали права народов, самобытность, историческую судьбу народов. Мы представляем глобальное большинство - это более 85% населения Земли. Это люди, которые не хотят жить под диктатом Запада”, - сказал он.
Глава МИД Абхазии также высказал поддержку героическому народу Сирии “в отстаивании собственной свободы, независимости и суверенитета".