Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/glava-mid-abkhazii-podvel-itogi-peregovorov-s-siriyskim-kollegoy-1049424456.html
Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой
Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой
Встреча министров иностранных дел Абхазии и Сирии Инала Ардзинба и Фейсала Микдада состоялась в Дамаске во вторник, 12 декабря. 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T19:15+0300
2023-12-12T19:39+0300
в абхазии
сирия
абхазия
мид абхазии
инал ардзинба
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0c/1049424258_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b5ae4195f7d74907ceec12395789aba8.jpg
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Конструктивный и дружеский диалог состоялся между главами МИД Абхазии и Сирии. Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.По его словам, то же самое произошло и на Украине, где “продолжается специальная военная операция, нацеленная на защиту мирных людей”.Министр подчеркнул, что США, используя своих вассалов по всему миру, таких как господин Зеленский, сталкивают братские народы, разрушают духовно-нравственные связи между братскими народами.Он также отметил, что США пытаются развязать военный конфликт между Абхазией и Грузией, и “реализовать, так называемый, проект по запуску второго фронта”.По словам Ардзинба, сейчас идет процесс движения в сторону нового и более справедливого многополярного мира, к которому стремятся в частности Абхазия и Сирия.Глава МИД Абхазии также высказал поддержку героическому народу Сирии “в отстаивании собственной свободы, независимости и суверенитета".
сирия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0c/1049424258_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_67ffa8a883d04b413fcc77f6eca6fe82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сирия, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, политика
сирия, абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, политика

Глава МИД Абхазии подвел итоги переговоров с сирийским коллегой

19:15 12.12.2023 (обновлено: 19:39 12.12.2023)
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииМинистр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили вопросы международной и двусторонней повестки.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад обсудили вопросы международной и двусторонней повестки. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.12.2023
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Встреча министров иностранных дел Абхазии и Сирии Инала Ардзинба и Фейсала Микдада состоялась в Дамаске во вторник, 12 декабря.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Конструктивный и дружеский диалог состоялся между главами МИД Абхазии и Сирии. Об этом рассказал по итогам встречи министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
Одной из тем обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке.
“Мы обсудили те неправовые, жестокие действия, которые сегодня позволяет себе Израиль. Республика Абхазия поддерживают сирийскую позицию, осуждает авиаудары Израиля по объектам критической инфраструктуры, авиаудары по аэропорту, которые приобретают системный характер. Мы безусловно осуждаем эти действия. К огромному сожалению, коллективный Запад пытается навязать свою диктаторскую волю всему миру. Мы также обсудили ситуацию в секторе Газа. Считаем, что это гуманитарная катастрофа и очередное проявление попыток сохранения гегемонии Запада, не аккуратно подобранные действия, которые по всему миру приводят к таким весьма печальным последствиям”, - сказал Ардзинба.
По его словам, то же самое произошло и на Украине, где “продолжается специальная военная операция, нацеленная на защиту мирных людей”.
Министр подчеркнул, что США, используя своих вассалов по всему миру, таких как господин Зеленский, сталкивают братские народы, разрушают духовно-нравственные связи между братскими народами.
Он также отметил, что США пытаются развязать военный конфликт между Абхазией и Грузией, и “реализовать, так называемый, проект по запуску второго фронта”.
По словам Ардзинба, сейчас идет процесс движения в сторону нового и более справедливого многополярного мира, к которому стремятся в частности Абхазия и Сирия.
“И мы, народы сирийский и абхазский, сражаемся за то, чтобы мир был более справедлив, чтобы уважали права народов, самобытность, историческую судьбу народов. Мы представляем глобальное большинство - это более 85% населения Земли. Это люди, которые не хотят жить под диктатом Запада”, - сказал он.
Глава МИД Абхазии также высказал поддержку героическому народу Сирии “в отстаивании собственной свободы, независимости и суверенитета".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0