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Глава МИД Абхазии прибыл в Сирию
Глава МИД Абхазии прибыл в Сирию
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сирию для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T13:40+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сирию для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки, сообщает пресс-служба ведомства.Ардзинба с бригадными генералами Министерства обороны Сирии посетил Мемориал Неизвестного солдата в Дамаске, почтил память Героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны.Министр также побывал в Музее боевой Славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в Книге памяти.31 октября этого года указом президента был назначен новый посол Абхазии в Сирии - Мухаммад Али.Глава МИД Абхазии заявлял, что посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют диппредставительства в Дамаске, в частности Беларусь.
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абхазия, мид абхазии, сирия, политика
абхазия, мид абхазии, сирия, политика
Глава МИД Абхазии прибыл в Сирию
13:40 12.12.2023 (обновлено: 14:48 12.12.2023)
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Сирию для обсуждения вопросов международной и двусторонней абхазо-сирийской повестки, сообщает пресс-служба ведомства.
Ардзинба с бригадными генералами Министерства обороны Сирии посетил Мемориал Неизвестного солдата в Дамаске, почтил память Героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость страны.
Министр также побывал в Музее боевой Славы Сирийской Арабской Республики и оставил запись в Книге памяти.
31 октября этого года указом президента был назначен новый посол Абхазии в Сирии - Мухаммад Али.
Глава МИД Абхазии заявлял, что посольство Абхазии в Сирии – важнейшая площадка для расширения международных контактов республики и со странами Ближнего Востока, и с теми странами, которые имеют диппредставительства в Дамаске, в частности Беларусь.