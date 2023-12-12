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Квициниа провел консультации с Гончаром по вопросам сотрудничества
Квициниа провел консультации с Гончаром по вопросам сотрудничества
СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа провел консультации с директором Четвертого департамента стран СНГ МИД России... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T16:40+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа провел консультации с директором Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром в понедельник 11 декабря.Как рассказал корреспонденту Sputnik Алхас Квициния, стороны обсудили вопросы экономики, социальной сферы, а также координации во внешнеполитической деятельности.Стороны договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, как это было в допандемийнный период.
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мид рф, мид абхазии, россия, абхазия, политика
Квициниа провел консультации с Гончаром по вопросам сотрудничества
16:40 12.12.2023 (обновлено: 17:44 12.12.2023)
СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа провел консультации с директором Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром в понедельник 11 декабря.
Как рассказал корреспонденту Sputnik Алхас Квициния, стороны обсудили вопросы экономики, социальной сферы, а также координации во внешнеполитической деятельности.
“Встреча прошла в конструктивной форме. Обсудили вопросы экономики, вопросы нашей координации во внешнеполитической деятельности, социальные вопросы. Я в свою очередь поблагодарил российских коллег за поддержку, за оказание помощи. Обсудили и наметили планы по дальнейшему сотрудничеству. Встреча прошла в дружественной обстановке”, - отметил Квициния.
Стороны договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, как это было в допандемийнный период.