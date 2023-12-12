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Квициниа провел консультации с Гончаром по вопросам сотрудничества

Квициниа провел консультации с Гончаром по вопросам сотрудничества

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа провел консультации с директором Четвертого департамента стран СНГ МИД России... 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа провел консультации с директором Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром в понедельник 11 декабря.Как рассказал корреспонденту Sputnik Алхас Квициния, стороны обсудили вопросы экономики, социальной сферы, а также координации во внешнеполитической деятельности.Стороны договорились проводить подобные встречи на регулярной основе, как это было в допандемийнный период.

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