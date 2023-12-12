https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/morport-sochi-zayavil-chto-ne-poluchil-zayavki-ot-knyazya-vladimira-na-sezon-2024-goda-1049413795.html
Морпорт Сочи заявил, что не получил заявки от "Князя Владимира" на сезон 2024 года
Морпорт Сочи заявил, что не получил заявки от "Князя Владимира" на сезон 2024 года
Запуск круизного лайнера "Князь Владимир" в Абхазию состоялся в июне 2023 года. 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T09:40+0300
2023-12-12T09:40+0300
2023-12-12T09:40+0300
"князь владимир" в абхазии
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Руководство круизного лайнера "Князь Владимир", курсирующего между Сочи и Абхазией, заявки на сезон 2024 года пока не подавало, сообщил РИА Новости генеральный директор порта курорта Юрий Владимиров. "Князь Владимир" совершил первые рейсы в июне этого года, всего было запланировано десять рейсов. Осенью туристические поездки завершились. Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня по сентябрь. "Князь Владимир" - девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.Первый тестовый рейс в Сухум лайнер совершил в 2020 году, на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.
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"князь владимир" в абхазии , абхазия, сочи, сухум
"князь владимир" в абхазии , абхазия, сочи, сухум
Морпорт Сочи заявил, что не получил заявки от "Князя Владимира" на сезон 2024 года
Запуск круизного лайнера "Князь Владимир" в Абхазию состоялся в июне 2023 года.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Руководство круизного лайнера "Князь Владимир", курсирующего между Сочи и Абхазией, заявки на сезон 2024 года пока не подавало, сообщил РИА Новости генеральный директор порта курорта Юрий Владимиров.
"Князь Владимир" совершил первые рейсы в июне этого года, всего было запланировано десять рейсов. Осенью туристические поездки завершились. Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня по сентябрь.
"На следующий год получили круизную программу лайнера Astoria Grande. Будет работать сообщение с Геленджиком и Новороссийском, но вместо "Грифона" планируется другое судно, по "Князю Владимиру" порт заявок на круизы в Сухум пока не получал", - сказал Владимиров.
"Князь Владимир" - девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.
Первый тестовый рейс в Сухум лайнер совершил в 2020 году, на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.