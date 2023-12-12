https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/morport-sochi-zayavil-chto-ne-poluchil-zayavki-ot-knyazya-vladimira-na-sezon-2024-goda-1049413795.html

Морпорт Сочи заявил, что не получил заявки от "Князя Владимира" на сезон 2024 года

Морпорт Сочи заявил, что не получил заявки от "Князя Владимира" на сезон 2024 года

Запуск круизного лайнера "Князь Владимир" в Абхазию состоялся в июне 2023 года. 12.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-12T09:40+0300

2023-12-12T09:40+0300

2023-12-12T09:40+0300

"князь владимир" в абхазии

абхазия

сочи

сухум

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Руководство круизного лайнера "Князь Владимир", курсирующего между Сочи и Абхазией, заявки на сезон 2024 года пока не подавало, сообщил РИА Новости генеральный директор порта курорта Юрий Владимиров. "Князь Владимир" совершил первые рейсы в июне этого года, всего было запланировано десять рейсов. Осенью туристические поездки завершились. Около 1700 туристов посетили Абхазию на лайнере "Князь Владимир" с июня по сентябрь. "Князь Владимир" - девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.Первый тестовый рейс в Сухум лайнер совершил в 2020 году, на его борту было 54 пассажира и 96 членов экипажа.

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