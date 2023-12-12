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Носович рассказал, почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав

Носович рассказал, почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав

Европейцы сделали из Украины и Молдовы серую зону, в которой возможны теневые валютные операции и черная трансплантология, полагает известный эксперт Александр... 12.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-12T17:58+0300

2023-12-12T17:58+0300

2023-12-12T17:58+0300

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Носович: почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав Носович: почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, перед началом заседаний глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, однако целый ряд экспертов считает, что "непрерывный гопак на майдане" все же не повод принимать Украину в Евросоюз. И причиной тому не только повальная коррупция.Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik Беларусь поделился главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.По словам эксперта, после ассоциации с ЕС Украина и Молдова имеют перед Брюсселем обязательства, но не имеют никаких прав. Де-факто они уже аффилированы с Евросоюзом, но при этом, не могут требовать права голоса и своего куска пирога от общего бюджета ЕС, не могут участвовать в распределении европейских фондов и прочих подобных вещей, и эта ситуация устраивает большинство европейцев наилучшим образом."Украина и Молдова сегодня представляют из себя серую зону, в которой возможны теневые валютные операции, черная трансплантология, торговля органами, что в Польше, к примеру, уже невозможно", - сказал собеседник Sputnik.

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