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Носович рассказал, почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав
Носович рассказал, почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав
Европейцы сделали из Украины и Молдовы серую зону, в которой возможны теневые валютные операции и черная трансплантология, полагает известный эксперт Александр... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T17:58+0300
2023-12-12T17:58+0300
2023-12-12T17:58+0300
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Носович: почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав
Носович: почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, перед началом заседаний глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, однако целый ряд экспертов считает, что "непрерывный гопак на майдане" все же не повод принимать Украину в Евросоюз. И причиной тому не только повальная коррупция.Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik Беларусь поделился главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.По словам эксперта, после ассоциации с ЕС Украина и Молдова имеют перед Брюсселем обязательства, но не имеют никаких прав. Де-факто они уже аффилированы с Евросоюзом, но при этом, не могут требовать права голоса и своего куска пирога от общего бюджета ЕС, не могут участвовать в распределении европейских фондов и прочих подобных вещей, и эта ситуация устраивает большинство европейцев наилучшим образом."Украина и Молдова сегодня представляют из себя серую зону, в которой возможны теневые валютные операции, черная трансплантология, торговля органами, что в Польше, к примеру, уже невозможно", - сказал собеседник Sputnik.
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подкасты, спецоперация, украина, ес, в мире, аудио
подкасты, спецоперация, украина, ес, в мире, аудио
Носович рассказал, почему ЕС невыгодно принимать Украину в свой состав
Европейцы сделали из Украины и Молдовы серую зону, в которой возможны теневые валютные операции и черная трансплантология, полагает известный эксперт Александр Носович.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе, перед началом заседаний глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, однако целый ряд экспертов считает, что "непрерывный гопак на майдане" все же не повод принимать Украину в Евросоюз. И причиной тому не только повальная коррупция.
Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik Беларусь
поделился главный редактор аналитических порталов RuBaltic.Ru и Евразия.Эксперт Александр Носович.
"Лет двадцать назад британский премьер Маргарет Тэтчер написала, что Украина, Молдова и Беларусь принадлежат к другой цивилизации, и западному миру выгоднее всего не интегрировать их полноценно в свой состав, а оставить в качестве разделительного вала, буферной зоны на границе с Россией. Вся последующая политика Евросоюза - выполнение этого политического завещания Тэтчер", - отметил Носович.
По словам эксперта, после ассоциации с ЕС Украина и Молдова имеют перед Брюсселем обязательства, но не имеют никаких прав. Де-факто они уже аффилированы с Евросоюзом, но при этом, не могут требовать права голоса и своего куска пирога от общего бюджета ЕС, не могут участвовать в распределении европейских фондов и прочих подобных вещей, и эта ситуация устраивает большинство европейцев наилучшим образом.
"Украина и Молдова сегодня представляют из себя серую зону, в которой возможны теневые валютные операции, черная трансплантология, торговля органами, что в Польше, к примеру, уже невозможно", - сказал собеседник Sputnik.