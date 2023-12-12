https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/ombudsmen-abkhazii-napravila-obrascheniya-v-pravookhranitelnyy-organy-po-faktu-smerti-karbaya-1049416100.html
Омбудсмен Абхазии направила обращения в правоохранительный органы по факту смерти Карбая
Омбудсмен Абхазии направила обращения в правоохранительный органы по факту смерти Карбая
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила обращения в адрес Генпрокурора, главы МВД, прокурора и начальника... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила обращения в адрес Генпрокурора, главы МВД, прокурора и начальника РОВД Галского района с просьбой провести проверку информации о смерти жителя района Виталия Карбая.Информация о смерти Карбая в результате насильственных действий со стороны милиционеров Галского района появилась в соцсетях 10 декабря.Позже редакция "Гал-Медиа" обратилась за официальным комментарием в пресс-службу МВД Абхазии."По имеющейся информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухум 09.12.2023 г. будучи доставленным 8 декабря текущего года из районной больницы г. Гал, куда обратился в связи с плохим самочувствием", - говорится в комментарии МВД. Службы проводят проверку по факту смерти Карбая, добавили в пресс-службе МВД.
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мвд абхазии, галский район, абхазия, уполномоченные
мвд абхазии, галский район, абхазия, уполномоченные
Омбудсмен Абхазии направила обращения в правоохранительный органы по факту смерти Карбая
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария направила обращения в адрес Генпрокурора, главы МВД, прокурора и начальника РОВД Галского района с просьбой провести проверку информации о смерти жителя района Виталия Карбая.
Информация о смерти Карбая в результате насильственных действий со стороны милиционеров Галского района появилась в соцсетях 10 декабря.
Позже редакция "Гал-Медиа" обратилась за официальным комментарием в пресс-службу МВД Абхазии.
Как уточнили в ведомстве, 6 декабря в дежурную часть поступил звонок о том, что в районе городского рынка пьяный гражданин, матерится и пристает к людям. Правонарушителем оказался житель села Царча Ткуарчалского района Виталий Карбая, которого доставили в РОВД Галского района. Утром 7 декабря его отпустили.
"По имеющейся информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухум 09.12.2023 г. будучи доставленным 8 декабря текущего года из районной больницы г. Гал, куда обратился в связи с плохим самочувствием", - говорится в комментарии МВД.
Службы проводят проверку по факту смерти Карбая, добавили в пресс-службе МВД.