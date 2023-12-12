https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/politolog-o-namerenii-putina-pyatyy-raz-stat-prezidentom-segodnya-eto-neobkhodimo-1049407444.html
Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо
Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России весной 2024 года. 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T13:12+0300
2023-12-12T13:12+0300
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Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо
Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо
Владимир Путин заявил о своем решении идти на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР, комбату "Спарты" Артему Жоге после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая прошла в Кремле. Что означает это решение для России, для республики Абхазия и в общемировом контексе? Своим мнением поделился политолог Беслан Камкия.Политолог поделился мнением о том, какую поддержку в Абхазии может получить Владимир Путин на президентских выборах России. "Есть осознание актуальности фигуры, которая накопила огромный опыт политической культуры, он осознается достаточно сильной личностью для сильного государства. Из этих позиций будут исходить, в том числе, проживающие в Абхазии граждане России", - отметил Беслан Камкия. Подробности слушайте в подкасте. Выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года.
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подкасты, такие обстоятельства, россия, выборы, владимир путин, президент россии, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, россия, выборы, владимир путин, президент россии, абхазия, аудио
Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо
13:12 12.12.2023 (обновлено: 13:13 12.12.2023)
Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России весной 2024 года.
Владимир Путин заявил о своем решении идти на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР, комбату "Спарты" Артему Жоге после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая прошла в Кремле. Что означает это решение для России, для республики Абхазия и в общемировом контексе? Своим мнением поделился политолог Беслан Камкия.
"Это важное событие для России, для Абхазии и в масштабе международных отношений. Это личность, которая накопила огромный политический капитал, у него огромные возможности для того, чтобы Россию повести вперед. Иногда важны становятся не столько процедура, демократия, сколько личность. В личности аккумулируются огромные возможности. Сегодня это необходимо, потому что эта накопленность должна быть претворена в жизнь. Фактически и друзья, и враги признают его влияние в мировом масштабе. Для России это будет однозначно положительно, потому что именно Владимир Путин сосредоточил огромный потенциал. Он по факту вне конкуренции. Очевидно, что нужно изменять систему правления, это адекватно принимается политической элитой", - сказал Камкия.
Политолог поделился мнением о том, какую поддержку в Абхазии может получить Владимир Путин на президентских выборах России.
"Есть осознание актуальности фигуры, которая накопила огромный опыт политической культуры, он осознается достаточно сильной личностью для сильного государства. Из этих позиций будут исходить, в том числе, проживающие в Абхазии граждане России", - отметил Беслан Камкия.
Подробности слушайте в подкасте
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Выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года.