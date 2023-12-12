https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/politolog-o-namerenii-putina-pyatyy-raz-stat-prezidentom-segodnya-eto-neobkhodimo-1049407444.html

Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо

Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо

Политолог Беслан Камкия в интервью радио Sputnik оценил решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России весной 2024 года. 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо Политолог о намерении Путина пятый раз стать президентом: сегодня это необходимо

Владимир Путин заявил о своем решении идти на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он сказал спикеру парламента ДНР, комбату "Спарты" Артему Жоге после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России, которая прошла в Кремле. Что означает это решение для России, для республики Абхазия и в общемировом контексе? Своим мнением поделился политолог Беслан Камкия.Политолог поделился мнением о том, какую поддержку в Абхазии может получить Владимир Путин на президентских выборах России. "Есть осознание актуальности фигуры, которая накопила огромный опыт политической культуры, он осознается достаточно сильной личностью для сильного государства. Из этих позиций будут исходить, в том числе, проживающие в Абхазии граждане России", - отметил Беслан Камкия. Подробности слушайте в подкасте. Выборы президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года.

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