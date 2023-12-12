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Президент Южной Осетии встретился с осетинскими бойцами в зоне СВО
Президент Южной Осетии встретился с осетинскими бойцами в зоне СВО
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения специальной военной операции и встретился с осетинскими бойцами, сообщил... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T15:10+0300
2023-12-12T15:10+0300
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения специальной военной операции и встретился с осетинскими бойцами, сообщил Sputnik Южная Осетия. Отмечается, что в зону СВО был доставлен гуманитарный груз для военнослужащих. Президент наградил бойцов медалями "Защитники Отечества".
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южная осетия, россия, донбасс
Президент Южной Осетии встретился с осетинскими бойцами в зоне СВО
15:10 12.12.2023 (обновлено: 15:28 12.12.2023) СУХУМ, 12 дек - Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев посетил зону проведения специальной военной операции и встретился с осетинскими бойцами, сообщил
Sputnik Южная Осетия.
Отмечается, что в зону СВО был доставлен гуманитарный груз для военнослужащих.
Кроме того, передано шесть автомобилей "Нива" и автомобиль УАЗ. Как признались бойцы, раньше им приходилось на руках уносить раненых
Президент наградил бойцов медалями "Защитники Отечества".