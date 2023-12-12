https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/rossiya-zapretila-eksport-tverdoy-pshenitsy-do-31-maya-2024-goda-1049413679.html
Россия запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
Россия запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай пшеницы в 2023 году в этих странах может... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T08:55+0300
2023-12-12T08:55+0300
2023-12-12T08:55+0300
сельское хозяйство
россия
экспорт
импорт
пшеница
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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.Запрет не распространяется на вывоз зерна в Абхазию. Запрет на экспорт также не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз в Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны-участницы ЕАЭС - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан - твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных квот и при наличии разрешений Минсельхоза.
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сельское хозяйство, россия, экспорт, импорт, пшеница
сельское хозяйство, россия, экспорт, импорт, пшеница
Россия запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
В связи с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в подавляющем большинстве стран-производителей урожай пшеницы в 2023 году в этих странах может сократиться до 20-летнего минимума.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Россия ввела временный запрет на экспорт твердой пшеницы, он будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
Запрет не распространяется на вывоз зерна в Абхазию.
"Решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке", - подчеркивается в сообщении.
Запрет на экспорт также не распространяется на вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, на вывоз в Южную Осетию, а также в качестве припасов.
В страны-участницы ЕАЭС - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан - твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных квот и при наличии разрешений Минсельхоза.