https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/stoletie-ministerstva-prosvescheniya-abkhazii-otmetili-v-sukhume-1049424047.html

Столетие Министерства просвещения Абхазии отметили в Сухуме

Столетие Министерства просвещения Абхазии отметили в Сухуме

Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Торжество в честь этой даты было... 12.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-12T18:30+0300

2023-12-12T18:30+0300

2023-12-12T19:31+0300

в абхазии

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Столетие создания Народного комиссариата просвещения Абхазии (ныне Министерство просвещения – прим.) отметили в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 12 декабря.С момента создания ведомства стандарты образования в мире претерпели множество изменений, и Министерство просвещения неоднократно приспосабливалось к вызовам времени, добавил он."В течение этих долгих лет разрабатывались новые образовательные программы, внедрялись передовые технологии, совершенствовалась методика преподавания. Мы хотим поблагодарить всех, кто вовлечен в этот великий труд, в первую очередь наших учителей, тех кто поддерживал нас, помогал достичь успехов в деле воспитания подрастающего поколения", - отметил министр.C поздравительной речью от имени главы государства выступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба. В тексте отмечается, что в Наркомпросе Абхазии трудились такие известные личности как Дмитрий Гулиа, Симон Басария, Кондрат Дзидзария и многие другие. Благодаря их работе были выпущены первые учебники для школьников Абхазии.В течение столетия Министерство выполняет главную роль – дает образование и ведет воспитательную работу среди молодого поколения Абхазии. Бжания поздравил педагогов республики и пожелал успехов в работе.Затем состоялась церемония присвоения звания "Заслуженный учитель Республики Абхазии", такое звание получили 45 учителей.Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Руководителем Наркомпроса был назначен писатель, общественный деятель Самсон Чанба.В соответствии с Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба от 12 декабря 1993 года Министерство просвещения Абхазской АССР была переименована в Министерство образования Республики Абхазия. 28 октября 2019 года ведомство было переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия.

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