Столетие Министерства просвещения Абхазии отметили в Сухуме
18:30 12.12.2023 (обновлено: 19:31 12.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукМероприятие приуроченное к 100-летию минпроса
© Sputnik / Томас Тхайцук
Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Торжество в честь этой даты было перенесено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Столетие создания Народного комиссариата просвещения Абхазии (ныне Министерство просвещения – прим.) отметили в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба во вторник 12 декабря.
"За этот немалый период своей истории, Министерство последовательно и плодотворно, творчески выполняло задачу распространения и развития образования в стране. В течение столетия, несмотря на много трудностей, оно вносило весомый вклад в обеспечении качественного образования для всех граждан страны. Это была не только его обязанность, но и миссия дать возможность каждому человеку реализовать свой потенциал, найти свое место в обществе и стать ярким представителем нашего общества", – сказал министр просвещения Абхазии Инал Габлия.
С момента создания ведомства стандарты образования в мире претерпели множество изменений, и Министерство просвещения неоднократно приспосабливалось к вызовам времени, добавил он.
"В течение этих долгих лет разрабатывались новые образовательные программы, внедрялись передовые технологии, совершенствовалась методика преподавания. Мы хотим поблагодарить всех, кто вовлечен в этот великий труд, в первую очередь наших учителей, тех кто поддерживал нас, помогал достичь успехов в деле воспитания подрастающего поколения", - отметил министр.
C поздравительной речью от имени главы государства выступил вице-президент Абхазии Бадра Гунба. В тексте отмечается, что в Наркомпросе Абхазии трудились такие известные личности как Дмитрий Гулиа, Симон Басария, Кондрат Дзидзария и многие другие. Благодаря их работе были выпущены первые учебники для школьников Абхазии.
В течение столетия Министерство выполняет главную роль – дает образование и ведет воспитательную работу среди молодого поколения Абхазии. Бжания поздравил педагогов республики и пожелал успехов в работе.
"В этот знаменательный день, желаю вам дальнейших творческих успехов, новых открытий и достижений в вашей бесценной миссии. Пусть Министерство просвещения продолжает оставаться значимым инструментом в формировании знаний и ценностей у молодого поколения Абхазии", - говорится в тексте.
Затем состоялась церемония присвоения звания "Заслуженный учитель Республики Абхазии", такое звание получили 45 учителей.
Народный комиссариат просвещения Абхазии был создан в марте 1921 года, после установления Советской власти в республике. Руководителем Наркомпроса был назначен писатель, общественный деятель Самсон Чанба.
В соответствии с Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба от 12 декабря 1993 года Министерство просвещения Абхазской АССР была переименована в Министерство образования Республики Абхазия. 28 октября 2019 года ведомство было переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия.