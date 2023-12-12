https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/takie-obstoyatelstva-olkhovskaya-i-esayan-o-programme-posly-russkogo-yazyka-v-mire-1049403458.html

Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"

Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"

Завлабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян о значении... 12.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-12T10:20+0300

2023-12-12T10:20+0300

2023-12-12T11:18+0300

радио

подкасты

абхазия

такие обстоятельства

россия

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0b/1049403858_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6a615c4422a7ac9567c4e5d73ea14493.jpg

Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире" Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"

В Абхазии реализуется проект образовательно-просветительский экспедиции волонтеров Международной программы "Послы русского языка в мире". В рамках этой экспедиции прошла встреча с учащимися республики. Как зародился этот проект, насколько удачно он воплощается в Абхазии, каковы его цели, в эфире радио Sputnik рассказали кандидат филологических наук, заведующая лабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян. "Основная глобальная цель нашей программы - это полноценное межкультурное общение. Мы стараемся, чтобы в ходе наших экспедиций появились скрепочки между людьми, которые будут способствовать дружбе между странами", - сказала Ольховская. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, русский язык, аудио