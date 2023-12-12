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Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"
Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"
Завлабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян о значении... 12.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-12T10:20+0300
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Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"
Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"
В Абхазии реализуется проект образовательно-просветительский экспедиции волонтеров Международной программы "Послы русского языка в мире". В рамках этой экспедиции прошла встреча с учащимися республики. Как зародился этот проект, насколько удачно он воплощается в Абхазии, каковы его цели, в эфире радио Sputnik рассказали кандидат филологических наук, заведующая лабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян. "Основная глобальная цель нашей программы - это полноценное межкультурное общение. Мы стараемся, чтобы в ходе наших экспедиций появились скрепочки между людьми, которые будут способствовать дружбе между странами", - сказала Ольховская. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, русский язык, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, россия, русский язык, аудио
Такие обстоятельства: Ольховская и Есаян о программе "Послы русского языка в мире"
10:20 12.12.2023 (обновлено: 11:18 12.12.2023)
Завлабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян о значении межкультурного общения.
В Абхазии реализуется проект образовательно-просветительский экспедиции волонтеров Международной программы "Послы русского языка в мире". В рамках этой экспедиции прошла встреча с учащимися республики. Как зародился этот проект, насколько удачно он воплощается в Абхазии, каковы его цели, в эфире радио Sputnik рассказали кандидат филологических наук, заведующая лабораторией филологических исследований Института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская и посол русского языка в мире Давид Есаян.
"Основная глобальная цель нашей программы - это полноценное межкультурное общение. Мы стараемся, чтобы в ходе наших экспедиций появились скрепочки между людьми, которые будут способствовать дружбе между странами", - сказала Ольховская.
Подробности слушайте в подкасте
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