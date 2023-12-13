https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/aeroport-krasnodara-mozhet-vozobnovit-rabotu-s-15-dekabrya-1049427481.html

Аэропорт Краснодара может возобновить работу с 15 декабря

Аэропорт Краснодара может возобновить работу с 15 декабря

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-13T12:10+0300

2023-12-13T12:10+0300

2023-12-13T12:13+0300

краснодар

аэропорт "краснодар (пашковский)"

россия

авиасообщения

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/17/1037254245_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_9454c547c27d2a14d16c19dd54a8f960.jpg

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря, сообщила РИА Новости администрация Кубани.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

краснодар

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", россия, авиасообщения, авиация