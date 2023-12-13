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Аэропорт Краснодара может возобновить работу с 15 декабря
Аэропорт Краснодара может возобновить работу с 15 декабря
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T12:10+0300
2023-12-13T12:10+0300
2023-12-13T12:13+0300
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря, сообщила РИА Новости администрация Кубани.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", россия, авиасообщения, авиация
краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", россия, авиасообщения, авиация
Аэропорт Краснодара может возобновить работу с 15 декабря
12:10 13.12.2023 (обновлено: 12:13 13.12.2023)
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik.
Аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря, сообщила РИА Новости
администрация Кубани.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.