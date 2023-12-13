https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/aktsiya-fondov-ashana-i-kiaraz-ispolnit-450-detskikh-prednovogodnikh-zhelaniy-1049429590.html

Акция фондов "Ашана" и "Киараз" исполнит 450 детских предновогодних желаний

Акция фондов "Ашана" и "Киараз" исполнит 450 детских предновогодних желаний

Впервые совместная акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" "Ашанаҵла" была проведена в 2022 году, участниками было исполнено 250 желаний подопечных. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-13T14:55+0300

2023-12-13T14:55+0300

2023-12-13T14:55+0300

в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

абхазия

дети

киараз

благотворительная общественная организация киараз

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Новогодняя акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" "Ашанаҵла" объединила 450 писем с новогодними желаниями подопечных фондов, рассказали организаторы. Пожелания подопечных фондов развешаны в виде бумажных журавликов на елке на культурно-деловой платформе "Гума". 70 из писем принадлежат подопечным "Ашана", на журавликах они промаркированы буквой "А", буквой "К" обозначены письма детей из "Киараза". Забрать письма можно будет ежедневно с 13 по 18 декабря с 11:00 до 17:00 на платформе "Гума". Подарки нужно отвозить в офисы фондов. По словам представителя фонда "Киараз" Каммы Гопия, дети часто пишут о том, что им необходимо – одежда, обувь, продукты, средства гигиены. Директор фонда "Ашана" Мактина Джинджолия отметила, что в этом году количество писем от подопечных сократилось, так как многие дети отказались от участия, объяснив это тем, что главным подарком для них было здоровье, а в лечении им уже помогли. Дети, по словам Джинджолия, просили, чтобы в новом году исполнились желания тех, кто особенно в этом нуждается. "Содержание писем из года в год, в принципе не меняется. Дети, вне зависимости от того, тяжелобольные они или нет любят героев мультфильмов, увлекаются творчеством, часть попросили теплую одежду. Десять писем, которые нас наиболее растрогали, мы отложили, чтобы исполнить их в кругу всех Дедов Морозов и Снегурочек", - сказала она. Забрать письма можно будет ежедневно с 13 по 18 декабря с 11:00 до 17:00 на платформе "Гума". Подарки нужно будет отвозить в офисы фондов. На итоговом мероприятии 26 декабря на "Гуме" будут исполнены 20 самых ярких желания детей.

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культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, дети, киараз, благотворительная общественная организация киараз