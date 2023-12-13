https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/asad-zayavil-chto-prilozhit-vse-usiliya-dlya-rasshireniya-priznaniya-abkhazii-arabskim-mirom-1049436410.html

Асад заявил, что приложит все усилия для расширения признания Абхазии арабским миром

Асад заявил, что приложит все усилия для расширения признания Абхазии арабским миром

Президент Сирии Башар Асад принял во дворце "Аль-Мухаджирин" в Дамаске главу МИД Абхазии Инала Ардзинба в среду, 13 декабря. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Президент Сирии Башар Асад заявил, что приложит все усилия для расширения признания независимости Абхазии странами арабского мира.В среду, 13 декабря, в Дамаске состоялась встреча Башара Асада и главы МИД Абхазии Инала Арзинба. Взаимодействие Абхазии и СирииАсад подчеркнул важность укрепления взаимодействия Абхазии и Сирии в сфере образования, студенческих обменов, научной кооперации, культуры и спорта. Отдельно была отмечена актуальность борьбы с деструктивным влиянием некоторых международных организаций и западных МНПО, пытающихся вмешиваться во внутренние дела суверенных государств по всему миру.Для Абхазии и Сирия также важно реализовывать совместные крупные информационные проекты, чтобы распространять идеи многополярности и глобального большинства по всему миру.Асад добавил, что важно привлекать иностранные инвестиции для развития экономик Абхазии и Сирии. Инал Ардзинба в свою очередь сообщил, что президент Абхазии Аслан Бжания прикладывает усилия для формирования благоприятного инвестиционного климата в стране и активно работает с инвесторами. Президент Сирии принял приглашение посетить Абхазию в следующем году.Международная повесткаСтороны осудили авиаудары Израиля по гражданской инфраструктуре Сирии. Глава МИД Абхазии отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН относительно деоккупации Голанских высот.Они также выразили поддержку СВО, а также осудили действия и попытки США по развязыванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Закавказье, а также других регионах мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dvustoronnee-vzaimodeystvie-obsudili-glava-mid-abkhazii-i-premer-ministr-sirii--1049435131.html

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