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Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря
Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря
В Сухуме будут проводить ремонтные работы в четверг, 14 декабря. 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T19:35+0300
2023-12-13T19:35+0300
2023-12-13T19:35+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
администрация города сухум
абхазия
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря, сообщал "Водоканал". Отмечается, что на водопроводе на массиве Гумиста будут устанавливать задвижки, а на лечкопском плато ремонтировать пятый резервуар, ремонтные работы будут также проводить на улицах Гуниа и Когония. Без воды с 00:00 до 18:00 будут жители следующих районов Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый Поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.
сухум
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водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря
В Сухуме будут проводить ремонтные работы в четверг, 14 декабря.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря, сообщал "Водоканал".
Отмечается, что на водопроводе на массиве Гумиста будут устанавливать задвижки, а на лечкопском плато ремонтировать пятый резервуар, ремонтные работы будут также проводить на улицах Гуниа и Когония.
Без воды с 00:00 до 18:00 будут жители следующих районов Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый Поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.