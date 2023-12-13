https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-chetverg-14-dekabrya-1049436735.html

Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря

Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря

В Сухуме будут проводить ремонтные работы в четверг, 14 декабря. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

водоснабжение

сухум

администрация города сухум

абхазия

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Часть Сухума останется без воды в четверг 14 декабря, сообщал "Водоканал". Отмечается, что на водопроводе на массиве Гумиста будут устанавливать задвижки, а на лечкопском плато ремонтировать пятый резервуар, ремонтные работы будут также проводить на улицах Гуниа и Когония. Без воды с 00:00 до 18:00 будут жители следующих районов Сухума: Новый район, массив Гумиста, улица Эшба, Старый Поселок, вокзал, центральная и нагорная части города, ВИЭМ, рынок, Маяк.

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водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия