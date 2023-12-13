https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dat-kontent-kak-skfu-obuchaet-abkhazskikh-shkolnikov-zhurnalistike-1049438125.html

Дать контент: как СКФУ обучает абхазских школьников журналистике

Дать контент: как СКФУ обучает абхазских школьников журналистике

Завкафедрой журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Андрей Горбачев в интервью Sputnik рассказал о мультимедийном марафоне “Культурный код” и... 13.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-13T21:00+0300

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в абхазии

видео

россия

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абхазия

образование

дети

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Еще в 2022 году преподаватели СКФУ читали лекции по медиаобразованию для школьников и учителей Абхазии. После, по словам завкафедрой журналистики Северо-Кавказского университета Андрея Горбачева, возникла идея провести мастер-классы, посвященные именно медиасфере.По его словам, дети с легкостью снимают и монтируют видео, но им необходимо дать именно содержание, контент, который они смогут оформить соответствующим образом. И в этом им помогли преподаватели СКФУ. По итогам марафона лучшие работы были отправлены на международный конкурс “Культурный код”. 45 школьников из Абхазии были награждены в четырех номинациях - культурный след, русские в Абхазии, живое слово и мультимедийный гид маршруты Абхазии.Завкафедрой журналистики СКФУ отметил, что в планах продолжить подобные мастер-классы.“Мне бы хотелось, чтобы этот марафон оказался живым по-настоящему. Мы увидели, что есть интерес со стороны детей, есть запрос со стороны молодежной аудитории. Я думаю, что сами абхазы заинтересованы в том, чтобы дети участвовали в формировании информационной повестки, чтобы они создавали материал именно позитивной направленности. Рассказывали о своей республике, о достопримечательностях. И вот, видя такой отклик мы бы хотели продолжить такую работу. Понятное дело, что мастер-классы могут быть переформатированы, представлены по-другому, будем более углубленно работать в чем-то”, - добавил он.

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