https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/dat-kontent-kak-skfu-obuchaet-abkhazskikh-shkolnikov-zhurnalistike-1049438125.html
Дать контент: как СКФУ обучает абхазских школьников журналистике
Дать контент: как СКФУ обучает абхазских школьников журналистике
Завкафедрой журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Андрей Горбачев в интервью Sputnik рассказал о мультимедийном марафоне “Культурный код” и... 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T21:00+0300
2023-12-13T21:00+0300
2023-12-13T21:00+0300
в абхазии
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Еще в 2022 году преподаватели СКФУ читали лекции по медиаобразованию для школьников и учителей Абхазии. После, по словам завкафедрой журналистики Северо-Кавказского университета Андрея Горбачева, возникла идея провести мастер-классы, посвященные именно медиасфере.По его словам, дети с легкостью снимают и монтируют видео, но им необходимо дать именно содержание, контент, который они смогут оформить соответствующим образом. И в этом им помогли преподаватели СКФУ. По итогам марафона лучшие работы были отправлены на международный конкурс “Культурный код”. 45 школьников из Абхазии были награждены в четырех номинациях - культурный след, русские в Абхазии, живое слово и мультимедийный гид маршруты Абхазии.Завкафедрой журналистики СКФУ отметил, что в планах продолжить подобные мастер-классы.“Мне бы хотелось, чтобы этот марафон оказался живым по-настоящему. Мы увидели, что есть интерес со стороны детей, есть запрос со стороны молодежной аудитории. Я думаю, что сами абхазы заинтересованы в том, чтобы дети участвовали в формировании информационной повестки, чтобы они создавали материал именно позитивной направленности. Рассказывали о своей республике, о достопримечательностях. И вот, видя такой отклик мы бы хотели продолжить такую работу. Понятное дело, что мастер-классы могут быть переформатированы, представлены по-другому, будем более углубленно работать в чем-то”, - добавил он.
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видео, россия, мультимедиа, абхазия, образование, дети, видео
Дать контент: как СКФУ обучает абхазских школьников журналистике
Завкафедрой журналистики Северо-Кавказского Федерального университета Андрей Горбачев в интервью Sputnik рассказал о мультимедийном марафоне “Культурный код” и одноименном конкурсе, как абхазские школьники обучались современной журналистике.
Еще в 2022 году преподаватели СКФУ читали лекции по медиаобразованию для школьников и учителей Абхазии. После, по словам завкафедрой журналистики Северо-Кавказского университета Андрея Горбачева, возникла идея провести мастер-классы, посвященные именно медиасфере.
“Мы выбрали несколько мастер-классов - по подкастингу, видеоблогу и интернет-журналистике - то, что у нас очень хорошо преподается и очень хорошо развито у нас в университете. То содержание, которые мы вкладывали в подкасты, конечно же, имело национальный колорит. Была привязка именно к Республике Абхазия. Были такие номинации, как Русские в Абхазии - о великих русских, которые сделали что-то значительное для республики; культурный след; маршруты Абхазии и также была спецноминация, когда явно детские работы не помещаются в заданные рамки, но хочется ребенка поощрить”, - рассказал он.
По его словам, дети с легкостью снимают и монтируют видео, но им необходимо дать именно содержание, контент, который они смогут оформить соответствующим образом. И в этом им помогли преподаватели СКФУ. По итогам марафона лучшие работы были отправлены на международный конкурс “Культурный код”. 45 школьников из Абхазии были награждены в четырех номинациях - культурный след, русские в Абхазии, живое слово и мультимедийный гид маршруты Абхазии.
Завкафедрой журналистики СКФУ отметил, что в планах продолжить подобные мастер-классы.
“Мне бы хотелось, чтобы этот марафон оказался живым по-настоящему. Мы увидели, что есть интерес со стороны детей, есть запрос со стороны молодежной аудитории. Я думаю, что сами абхазы заинтересованы в том, чтобы дети участвовали в формировании информационной повестки, чтобы они создавали материал именно позитивной направленности. Рассказывали о своей республике, о достопримечательностях. И вот, видя такой отклик мы бы хотели продолжить такую работу. Понятное дело, что мастер-классы могут быть переформатированы, представлены по-другому, будем более углубленно работать в чем-то”, - добавил он.