https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/ekzekov-o-peredache-unikalnykh-form-v-ermitazh-tam-ikh-istoricheskoe-znachenie-budet-otseneno--1049426774.html
Экзеков о передаче уникальных форм в Эрмитаж: там их историческое значение будет оценено
Экзеков о передаче уникальных форм в Эрмитаж: там их историческое значение будет оценено
Председатель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусса Экзеков в интервью радио Sputnik рассказал об уникальных предметах искусства, которые он передал в... 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T13:30+0300
2023-12-13T13:30+0300
2023-12-13T14:09+0300
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Экзеков о передаче экспонатов в Эрмитаж
Экзеков о передаче экспонатов в Эрмитаж
Председатель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, вице-спикер Парламента Карачаево-Черкесской республики Мусса Экзеков передал музею Эрмитаж пять предметов искусства: это формы из двух половинок из альпийского черного сланца с контррельефной гравюрой императоров России. Теперь они выставлены в Георгиевском зале Эрмитажа. Посетители смогут увидеть их до 14 января. Как отметил Экзеков, этот дар эксперты Эрмитажа назвали самыми значимыми в 2023 году. По словам Муссы Экзекова, решение передать предметы искусства в музей объясняется желанием внести вклад в сохранение культурного наследия страны. "Передача этих редких экспонатов в Эрмитаж объясняется глубоко личными мотивами, убежденностью в том, что они принадлежат тому месту, где их историческое значение может быть оценено в полной мере. Меня всегда вдохновляла миссия Эрмитажа сделать искусство и историю доступными для всех. И этот дар будет нести образовательную и культурную ценность в максимальном виде", - рассказал Экзеков. О т ом, что собой представляют переданные экспонаты и какая работа ведется ВААКом по сохранению культурного наследия, слушайте в аудиофайле.
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Экзеков о передаче уникальных форм в Эрмитаж: там их историческое значение будет оценено
13:30 13.12.2023 (обновлено: 14:09 13.12.2023)
Председатель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусса Экзеков в интервью радио Sputnik рассказал об уникальных предметах искусства, которые он передал в дар Эрмитажу.
Председатель Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, вице-спикер Парламента Карачаево-Черкесской республики Мусса Экзеков передал музею Эрмитаж пять предметов искусства: это формы из двух половинок из альпийского черного сланца с контррельефной гравюрой императоров России. Теперь они выставлены в Георгиевском зале Эрмитажа. Посетители смогут увидеть их до 14 января.
Как отметил Экзеков, этот дар эксперты Эрмитажа назвали самыми значимыми в 2023 году. По словам Муссы Экзекова, решение передать предметы искусства в музей объясняется желанием внести вклад в сохранение культурного наследия страны.
"Передача этих редких экспонатов в Эрмитаж объясняется глубоко личными мотивами, убежденностью в том, что они принадлежат тому месту, где их историческое значение может быть оценено в полной мере. Меня всегда вдохновляла миссия Эрмитажа сделать искусство и историю доступными для всех. И этот дар будет нести образовательную и культурную ценность в максимальном виде", - рассказал Экзеков.
О т ом, что собой представляют переданные экспонаты и какая работа ведется ВААКом по сохранению культурного наследия, слушайте в аудиофайле
.