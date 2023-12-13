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Лавров рассказал о новой "мантре" США из-за неудач Украины
Лавров рассказал о новой "мантре" США из-за неудач Украины
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. После провала наступательных действий Украины США запустили новую мантру, чтобы не допустить победы России, заявил министр иностранных... 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T13:00+0300
2023-12-13T13:00+0300
2023-12-13T13:26+0300
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. После провала наступательных действий Украины США запустили новую мантру, чтобы не допустить победы России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа", пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией.
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сергей лавров, сша, россия, политика, в мире
сергей лавров, сша, россия, политика, в мире
Лавров рассказал о новой "мантре" США из-за неудач Украины
13:00 13.12.2023 (обновлено: 13:26 13.12.2023) СУХУМ, 13 дек - Sputnik.
После провала наступательных действий Украины США запустили новую мантру, чтобы не допустить победы России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе "правительственного часа", пишет РИА Новости.
"После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита (Владимира, – ред.) Зеленского очередного, новую мантру: не дать (президенту РФ Владимиру, – ред.) Путину победить на Украине, а то потом все НАТО завоюют и тогда Америке не отсидеться", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что представители западных государств "бегают по всему миру" и стращают страны за взаимодействие с Россией.