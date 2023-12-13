Лавров рассказал о новой "мантре" США из-за неудач Украины

"После краха на так называемое контрнаступление в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита (Владимира, – ред.) Зеленского очередного, новую мантру: не дать (президенту РФ Владимиру, – ред.) Путину победить на Украине, а то потом все НАТО завоюют и тогда Америке не отсидеться", – сказал Лавров.