https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/nominantov-konkursa-kulturnyy-kod-nagradili-v-sukhume-1049429406.html

Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме

Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме

Конкурс “Культурный код” среди абхазских школьников проводил Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением... 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме в среду 13 декабря.Мультимедийный конкурс “Культурный код” и одноименный марафон проводил для абхазских школьников Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением республики.По словам завкафедрой журналистики СКФУ Андрея Горбачева, еще в 2022 году преподаватели кафедры журналистики читали лекции по медиаобразованию для школьников и для учителей Абхазии. Тогда же появилась идея провести мастер-классы для учащихся и сделать это в формате марафона. Учащиеся могли познакомиться с журналистикой изнутри, самостоятельно создавали медиаконтент - записывали подкасты, учились снимать видео и делать мельтимедийные карты.Девятиклассники из Гагрской средней школы №2 Эмилия Кокоскерия, Самир Вартанов в рамках проекта учились делать подкасты.“Мы попали в класс мультимедийного гида. Нас обучали как делать подкасты, как настраивать аппаратуру, записывать голос. Мы редактировали наши голоса. Я со своим партнером рассказал легенду о происхождении Абхазии. Нам дали наушники, ноутбук и микрофон. Если нам не нравилась запись, то записывали заново. Затем редактировали запись, делали подкаст. Благодаря этому марафону мы смогли проявить себя и понять свои интересы. Возможно помогли нам определиться с будущей профессией”, - признались школьники.Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов “Культурный код” в четырех номинациях:А также была специальная номинация.Всего номинантами конкурса стали 45 школьников из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры.

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