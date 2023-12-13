https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/nominantov-konkursa-kulturnyy-kod-nagradili-v-sukhume-1049429406.html
Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме
Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме
Конкурс “Культурный код” среди абхазских школьников проводил Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением... 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T14:10+0300
2023-12-13T14:10+0300
2023-12-13T14:10+0300
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме в среду 13 декабря.Мультимедийный конкурс “Культурный код” и одноименный марафон проводил для абхазских школьников Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением республики.По словам завкафедрой журналистики СКФУ Андрея Горбачева, еще в 2022 году преподаватели кафедры журналистики читали лекции по медиаобразованию для школьников и для учителей Абхазии. Тогда же появилась идея провести мастер-классы для учащихся и сделать это в формате марафона. Учащиеся могли познакомиться с журналистикой изнутри, самостоятельно создавали медиаконтент - записывали подкасты, учились снимать видео и делать мельтимедийные карты.Девятиклассники из Гагрской средней школы №2 Эмилия Кокоскерия, Самир Вартанов в рамках проекта учились делать подкасты.“Мы попали в класс мультимедийного гида. Нас обучали как делать подкасты, как настраивать аппаратуру, записывать голос. Мы редактировали наши голоса. Я со своим партнером рассказал легенду о происхождении Абхазии. Нам дали наушники, ноутбук и микрофон. Если нам не нравилась запись, то записывали заново. Затем редактировали запись, делали подкаст. Благодаря этому марафону мы смогли проявить себя и понять свои интересы. Возможно помогли нам определиться с будущей профессией”, - признались школьники.Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов “Культурный код” в четырех номинациях:А также была специальная номинация.Всего номинантами конкурса стали 45 школьников из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры.
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образование, дети, абхазия, сухум, россия
образование, дети, абхазия, сухум, россия
Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме
Конкурс “Культурный код” среди абхазских школьников проводил Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением республики.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Номинантов конкурса “Культурный код” наградили в Сухуме в среду 13 декабря.
Мультимедийный конкурс “Культурный код” и одноименный марафон проводил для абхазских школьников Северо-Кавказский федеральный университет совместно с Союзом журналистов Абхазии и Минпросвещением республики.
По словам завкафедрой журналистики СКФУ Андрея Горбачева, еще в 2022 году преподаватели кафедры журналистики читали лекции по медиаобразованию для школьников и для учителей Абхазии. Тогда же появилась идея провести мастер-классы для учащихся и сделать это в формате марафона. Учащиеся могли познакомиться с журналистикой изнутри, самостоятельно создавали медиаконтент - записывали подкасты, учились снимать видео и делать мельтимедийные карты.
“Как выяснилось в ходе выполнения проекта, дети настолько талантливы, что учителя даже об этом не знали. Я думаю, что мы не спровоцировали, а подтолкнули к созданию хорошего фундамента”, - подчеркнул Горбачев.
Девятиклассники из Гагрской средней школы №2 Эмилия Кокоскерия, Самир Вартанов в рамках проекта учились делать подкасты.
“Мы попали в класс мультимедийного гида. Нас обучали как делать подкасты, как настраивать аппаратуру, записывать голос. Мы редактировали наши голоса. Я со своим партнером рассказал легенду о происхождении Абхазии. Нам дали наушники, ноутбук и микрофон. Если нам не нравилась запись, то записывали заново. Затем редактировали запись, делали подкаст. Благодаря этому марафону мы смогли проявить себя и понять свои интересы. Возможно помогли нам определиться с будущей профессией”, - признались школьники.
Лучшие из созданных медиаматериалов были представлены на Международный молодежный конкурс мультимедийных проектов “Культурный код” в четырех номинациях:
Живое слово. Декламация отрывков из своих любимых художественных произведений российских и абхазских авторов на русском языке;
Культурный след. Медиапроект о живописи, архитектуре, литературе, музыке – национальных произведениях и их создателях, запечатлевших культурный код, культурные символы, ставшими национальным достоянием;
Русские в Абхазии. Медиапроект о выдающихся людях, оставивших свой след в абхазской действительности;
Маршруты Абхазии. Мультимедийный гид по Абхазии.
А также была специальная номинация.
Всего номинантами конкурса стали 45 школьников из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры.