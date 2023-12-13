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Сказка в центре Москвы: ГУМ-каток на Красной площади

Сказка в центре Москвы: ГУМ-каток на Красной площади

На Красной площади работает ГУМ-Каток. Зимняя сказка открылась для гостей и жителей Москвы 30 ноября. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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Для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы. Тренеры учат посетителей катка играть в хоккей, кататься на коньках, выполнять несложные фигурные элементы.Первый мастер-класс провела олимпийская чемпионка Алина Загитова.По данным организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.

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