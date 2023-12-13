Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/skazka-v-tsentre-moskvy-gum-katok-na-krasnoy-ploschadi--1049434049.html
Сказка в центре Москвы: ГУМ-каток на Красной площади
Сказка в центре Москвы: ГУМ-каток на Красной площади
На Красной площади работает ГУМ-Каток. Зимняя сказка открылась для гостей и жителей Москвы 30 ноября. 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T16:50+0300
2023-12-13T17:40+0300
фото
мультимедиа
россия
красная площадь
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0d/1049431822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d466a1adfc2afffb46bf06607d9857f8.jpg
Для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы. Тренеры учат посетителей катка играть в хоккей, кататься на коньках, выполнять несложные фигурные элементы.Первый мастер-класс провела олимпийская чемпионка Алина Загитова.По данным организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков.Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
россия
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0d/1049431822_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea90654a051d0529e2728e6c0b4e0007.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , фото, мультимедиа, россия, красная площадь, москва
фото , фото, мультимедиа, россия, красная площадь, москва

Сказка в центре Москвы: ГУМ-каток на Красной площади

16:50 13.12.2023 (обновлено: 17:40 13.12.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
На Красной площади работает ГУМ-Каток. Зимняя сказка открылась для гостей и жителей Москвы 30 ноября.
Для всех желающих проводят бесплатные мастер-классы. Тренеры учат посетителей катка играть в хоккей, кататься на коньках, выполнять несложные фигурные элементы.
Первый мастер-класс провела олимпийская чемпионка Алина Загитова.
"Зима - это лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов. Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день", - сказала Загитова РИА Новости.
По данным организаторов, ГУМ-каток будет работать ежедневно с 09:00 до 23:30. Продолжительность каждого сеанса – один час. Первые четыре утренних сеанса в будние дни будут бесплатными.
В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.
Бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат, в раздевалке доступна услуга заточки коньков.
Sputnik – информационный партнер ГУМ-катка.
© Sputnik / Илья Питалев

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве состоялось 29 ноября.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве состоялось 29 ноября. - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Илья Питалев

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве состоялось 29 ноября.

© Sputnik / Илья Питалев

30 ноября популярная зимняя достопримечательность открылась для посетителей.

30 ноября популярная зимняя достопримечательность открылась для посетителей. - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Илья Питалев

30 ноября популярная зимняя достопримечательность открылась для посетителей.

© Sputnik / Илья Питалев

В будни первые четыре сеанса можно посетить бесплатно.

В будни первые четыре сеанса можно посетить бесплатно. - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Илья Питалев

В будни первые четыре сеанса можно посетить бесплатно.

© Sputnik / Илья Питалев

Посетители ГУМ-катка.

Посетители ГУМ-катка. - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Илья Питалев

Посетители ГУМ-катка.

© Sputnik / Илья Питалев

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела один из мастер-классов на льду ГУМ-катка.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела один из мастер-классов на льду ГУМ-катка. - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Илья Питалев

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела один из мастер-классов на льду ГУМ-катка.

© Sputnik / Илья Питалев

По словам Алины Загитовой, она счастлива, что люди имеют возможность попробовать ее любимый вид спорта и влюбиться в него.

По словам Алины Загитовой, она счастлива, что люди имеют возможность попробовать ее любимый вид спорта и влюбиться в него. - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Илья Питалев

По словам Алины Загитовой, она счастлива, что люди имеют возможность попробовать ее любимый вид спорта и влюбиться в него.

© Sputnik / Илья Питалев

Мастер-классы будут проводить до весны. Для всех желающих они абсолютно бесплатны.

Мастер-классы будут проводить до весны. Для всех желающих они абсолютно бесплатны. - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Илья Питалев

Мастер-классы будут проводить до весны. Для всех желающих они абсолютно бесплатны.

© Sputnik / Илья Питалев

Ожидается, что каток будет работать по 29 февраля.

Ожидается, что каток будет работать по 29 февраля. - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Илья Питалев

Ожидается, что каток будет работать по 29 февраля.

© Sputnik / Илья Питалев

ГУМ-каток работает ежедневно с 9:00 до 23:30.

ГУМ-каток работает ежедневно с 9:00 до 23:30. - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Илья Питалев

ГУМ-каток работает ежедневно с 9:00 до 23:30.

© Sputnik / Илья Питалев

В этом году ГУМ-катку в Москве исполняется 18 лет.

В этом году ГУМ-катку в Москве исполняется 18 лет. - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Илья Питалев

В этом году ГУМ-катку в Москве исполняется 18 лет.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0