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Часть Абхазии останется без света в пятницу 15 декабря
Часть Абхазии останется без света в пятницу 15 декабря
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Часть Абхазии останется без света завтра, в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T16:09+0300
2023-12-14T16:09+0300
2023-12-14T16:09+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Часть Абхазии останется без света завтра, в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".С 10:00 до 12:00 будет отключен трансформатор Т-1 на подстанции "Сухум-1" из-за ремонтных работ.Также в связи с тестированием оборудования на ИнгурГЭС с полуночи до 04:00 будут отключены воздушные линии "Чагал", "Шешелети-1" и "Шешелети-2". Без света останутся останутся жители Очамчырского, Галского и Гулрыпшского районов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Часть Абхазии останется без света в пятницу 15 декабря
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Часть Абхазии останется без света завтра, в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 10:00 до 12:00 будет отключен трансформатор Т-1 на подстанции "Сухум-1" из-за ремонтных работ.
Также в связи с тестированием оборудования на ИнгурГЭС с полуночи до 04:00 будут отключены воздушные линии "Чагал", "Шешелети-1" и "Шешелети-2". Без света останутся останутся жители Очамчырского, Галского и Гулрыпшского районов.