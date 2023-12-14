https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/ekonomist-rasskazal-o-prichinakh-podorozhaniya-kurinykh-yaits-v-rossii--1049449375.html
Экономист рассказал о причинах подорожания куриных яиц в России
Экономист рассказал о причинах подорожания куриных яиц в России
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию утвердила решение об отмене таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц в Россию, сообщает пресс-служба... 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T13:36+0300
2023-12-14T13:36+0300
2023-12-14T13:36+0300
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Экономист прокомментировал решение таможенной подкомиссии России об импорте куриных яиц
Экономист прокомментировал решение таможенной подкомиссии России об импорте куриных яиц
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию утвердила решение об отмене таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц в Россию, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. По словам представителей министерства, эти шаги направлены на коррекцию внутреннего рынка и стимулирование увеличения предложения в краткосрочной перспективе. Как отметил в беседе с радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и экономики Игорь Строганов, причин резкого увеличения цен на яйца в России много."Это системные причины, связанные с импортозамещением. В прошлом году высокие чины докладывали, что по птице у нас стопроцентное импортозамещение, на самом деле в реальности это сильно далеко от истины. У нас нет своих витаминных добавок, большая проблема со своими инкубаторами", - сказал он.По мнению Строганова, фактор роста цен на яйца также связан с ростом затрат на логистику.
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подкасты, россия, экономика, яйца, цены, импорт, аудио
подкасты, россия, экономика, яйца, цены, импорт, аудио
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию утвердила решение об отмене таможенной пошлины на импорт 1,2 миллиарда яиц в Россию, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. По словам представителей министерства, эти шаги направлены на коррекцию внутреннего рынка и стимулирование увеличения предложения в краткосрочной перспективе. Как отметил в беседе с радио Sputnik кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и экономики Игорь Строганов, причин резкого увеличения цен на яйца в России много.
"Это системные причины, связанные с импортозамещением. В прошлом году высокие чины докладывали, что по птице у нас стопроцентное импортозамещение, на самом деле в реальности это сильно далеко от истины. У нас нет своих витаминных добавок, большая проблема со своими инкубаторами", - сказал он.
По мнению Строганова, фактор роста цен на яйца также связан с ростом затрат на логистику.