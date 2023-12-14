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Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция

Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция

Первая большая пресс-конференция главы государства состоялась в 2001 году, с тех пор они проходили регулярно. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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владимир путин

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Президент России Владимир Путин подведет итоги 2023 года, ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.В 2022 году ни пресс-конференция, ни прямая линия не проводились. В этом году они проходят как объединенное мероприятие, это будет юбилейный, двадцатый прямой эфир с гражданами. Модерировать пресс-конференцию будет Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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