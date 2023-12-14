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Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Первая большая пресс-конференция главы государства состоялась в 2001 году, с тех пор они проходили регулярно. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T12:00+0300
2023-12-14T12:00+0300
2023-12-14T12:00+0300
владимир путин
видео
мультимедиа
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Президент России Владимир Путин подведет итоги 2023 года, ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.В 2022 году ни пресс-конференция, ни прямая линия не проводились. В этом году они проходят как объединенное мероприятие, это будет юбилейный, двадцатый прямой эфир с гражданами. Модерировать пресс-конференцию будет Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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владимир путин, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, видео, мультимедиа, видео
Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Первая большая пресс-конференция главы государства состоялась в 2001 году, с тех пор они проходили регулярно.
Президент России Владимир Путин подведет итоги 2023 года, ответит на вопросы граждан и представителей СМИ.
В 2022 году ни пресс-конференция, ни прямая линия не проводились. В этом году они проходят как объединенное мероприятие, это будет юбилейный, двадцатый прямой эфир с гражданами.
Модерировать пресс-конференцию будет Дмитрий Песков, а модераторами прямой линии будут ведущая "Первого канала" Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.