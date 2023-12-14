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МИД Абхазии запустит новый информационный проект
МИД Абхазии запустит новый информационный проект
Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в столице Сирии, Дамаске. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T16:19+0300
2023-12-14T16:19+0300
2023-12-14T16:19+0300
абхазия
мид абхазии
инал ардзинба
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии запускает новый международный информационный проект, сообщает Медиацентр МИД. "В фокусе внимания проекта – народы и страны, бросившие вызов коллективному Западу, отстаивающие свою свободу и историческую судьбу, самобытность и национальную культуру", - говорится в сообщении.Запуск планируется в ближайшее время, для первого выпуска глава ведомства Инал Ардзинба провел беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Спецпроект будет транслироваться на абхазском телевидении и на телеканалах дружественных республике стран.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, новости
абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, новости
МИД Абхазии запустит новый информационный проект
Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в столице Сирии, Дамаске.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Министерство иностранных дел Абхазии запускает новый международный информационный проект, сообщает
Медиацентр МИД.
"В фокусе внимания проекта – народы и страны, бросившие вызов коллективному Западу, отстаивающие свою свободу и историческую судьбу, самобытность и национальную культуру", - говорится в сообщении.
Запуск планируется в ближайшее время, для первого выпуска глава ведомства Инал Ардзинба провел беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Спецпроект будет транслироваться на абхазском телевидении и на телеканалах дружественных республике стран.