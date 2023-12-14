https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/mid-abkhazii-zapustit-novyy-informatsionnyy-proekt-1049451920.html

МИД Абхазии запустит новый информационный проект

МИД Абхазии запустит новый информационный проект

Министр иностранных дел Абхазии находится с рабочей поездкой в столице Сирии, Дамаске. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T16:19+0300

2023-12-14T16:19+0300

2023-12-14T16:19+0300

абхазия

мид абхазии

инал ардзинба

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039122216_169:271:1607:1080_1920x0_80_0_0_e26bf9ecc6260ca0866bd46fff0dd165.jpg

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии запускает новый международный информационный проект, сообщает Медиацентр МИД. "В фокусе внимания проекта – народы и страны, бросившие вызов коллективному Западу, отстаивающие свою свободу и историческую судьбу, самобытность и национальную культуру", - говорится в сообщении.Запуск планируется в ближайшее время, для первого выпуска глава ведомства Инал Ардзинба провел беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Спецпроект будет транслироваться на абхазском телевидении и на телеканалах дружественных республике стран.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мид абхазии, инал ардзинба, новости